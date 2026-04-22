Frosthaven: Anteprima di Into the Abyss - La vita è migliore, dove è più bagnata

Con gli altri importanti aggiornamenti Frosthaven, abbiamo esplorato le terre intorno al nostro avamposto, avvolgendoci per altra neve, ghiaccio e tundra, o addentrandoci in profondità nelle grotte e nei dungeon nascosti pieni di segreti. Ora, per Into the Abyss, sveliamo le vele e prepariamo le maschere per il respiro, mentre ci dirigiamo verso le profondità dell'oceano.

Come ci si potrebbe aspettare dal titolo di questo ultimo aggiornamento di contenuti, la maggior parte della storia riguarda l'acqua. Questo include anche modifiche alle meccaniche di gioco per i combattimenti sull'acqua e sotto di essa, oltre a due nuovi personaggi che sembrano perfetti per sguazzare tra le maree. Poiché ci è stato detto che la community non è molto interessata agli spoiler (chi lo è?), useremo i nomi non spoiler per questi due personaggi. Vengono chiamati Kelp e Coral dal team di sviluppo, e hanno abilità uniche oltre a design che li distinguono dagli altri Frosthaven eroi che puoi portare nelle tue avventure.

I nuovi potrebbero essere i più adattati a un ambiente subacqueo, ma ci sono anche alcuni bei piccoli dettagli per gli eroi già affermati che puoi portare con te. Ci è stato mostrato il Blinkblade con una mascherina elegante che permette loro di respirare sott'acqua, per esempio, e ci è stato detto che ci sono molte meccaniche che rendono il combattimento subacqueo più di un semplice cambio di scenario con qualche effetto bolla qua e là. I nostri nemici e potenziali alleati in Into the Abyss sono i Lurkers, una razza di crostacei che sono meravigliosamente aliene nel loro design, oltre a essere piuttosto diversificati. Ci sono aragoste più magre e tipi più robusti dall'aspetto di granchio, mostrando ancora una volta il grande design dei personaggi di Frosthaven. Lo vedi spesso con gli eroi giocabili, ma è anche bello vedere che non stai combattendo granchi di colori diversi per le nuove missioni.

Oltre ai contenuti specifici delle missioni subacquee, degli eroi e della storia, Into the Abyss porta anche molti cambiamenti visivi e UI graditi al gioco. Non siamo ancora arrivati al punto in cui ogni eroe abbia il proprio tutorial, ma abbiamo ancora molte altre funzionalità richieste dai fan implementate. Ci sono nuove animazioni, indicatori per ogni personaggio, informazioni più chiare su ostacoli, trappole e terreno. Ci sono anche nuove opzioni che ti permettono di personalizzare il modo di giocare, come la possibilità di darti un promemoria di tutte le carte giocate prima di terminare il turno, e più opzioni di telecamera che permettono di non volare ovunque, concentrandosi solo sul tuo personaggio quando subisci danni. Queste cose potrebbero essere notate solo da una piccola parte della base di giocatori di Frosthaven, ma quando aggiungi dettagli minori come questi, i fan sicuramente apprezzeranno e lo sforzo che richiede.

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Oltre alle nuove opzioni e ai miglioramenti visivi che vedrai sulla mappa durante il combattimento, Into the Abyss prepara anche gli aspetti non combattenti di Frosthaven per la versione 1.0. Nel tuo campo, ora avrai un calendario, proprio come nel gioco da tavolo, qualcosa che i fan chiedono da molto tempo. Riceverai anche nuovi promemoria quando guardi il tuo avamposto, assicurandoti di essere consapevole di eventuali potenziamenti e cose simili, come in un gioco di strategia come Civ dove non puoi premere il turno successivo finché non hai almeno riconosciuto tutto ciò che puoi fare prima. Aggiungendo alla sensazione che i giocatori ora possano affrontare il gioco al ritmo che vogliono e guardare i contenuti quando vogliono, gli eventi della storia possono essere ridotti a più avanti, il che significa che non devi ignorare il ritiro di un eroe se hai un'altra priorità nel momento in cui decide di appendere il cappello, ad esempio.

Molte delle modifiche di Frosthaven di Into the Abyss sembrano aver dato vita alla visione iniziale del gioco. Sembra ieri che stavo dando un'occhiata alla versione Early Access per la prima volta, un po' incerto sul suo aspetto essenziale. Ora, il gioco sembra una brillante ricostruzione del popolare gioco da tavolo, oltre che un ottimo dungeon crawler a pieno titolo. I contenuti subacquei sono un'aggiunta gradita, ma dopo averli esplorati, i giocatori saranno probabilmente più impressionati da quanto sia migliorata l'esperienza complessiva ora. Ci sono ancora cose che mancano, come i tutorial sui personaggi menzionati, ma questo ultimo lotto di contenuti per Frosthaven sembra essere il più adatto al feedback che Snapshot Games ha ricevuto fin dal primo giorno dai fan.

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