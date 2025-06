Frosthaven Anteprima: Meno tristezza, più freddo

Se sei un intenditore di giochi da tavolo, potresti essere a conoscenza di un gioco chiamato Gloomhaven. Gettando gli avventurieri in oscuri dungeon e facendoli affrontare decine di nemici, l'esperienza da tavolo si è rivelata così popolare che ha ottenuto un sequel autonomo: Frosthaven. Gloomhaven ha anche ottenuto una versione digitale, trasformando il gioco da tavolo in un videogioco, e ora lo sviluppatore Snapshot Games sembra fare lo stesso con Frosthaven.

Vale la pena sottolineare che si tratta di uno studio diverso dietro Frosthaven. Flaming Fowl Studios ha pubblicato Gloomhaven nel 2021 e da allora Snapshot ha raccolto quel mantello per fornire il proprio adattamento. Frosthaven ruota anche in gran parte attorno a un gruppo di eroi che affrontano vari scenari in cui devono combattere i nemici, fare attenzione alle trappole e mantenersi in vita.

È roba da classico gioco di ruolo fantasy, davvero, ma ciò che spicca immediatamente di Frosthaven è la dedizione di Snapshot nel far sembrare questo un'esperienza di gioco da tavolo. È un po' più spietato, in quanto non puoi tornare indietro o ricordare qualcosa che intendevi fare come nella vita reale, ma il gioco utilizza mappe basate su tessere, combattimenti basati su carte e altro ancora per garantire che sembri che tu stia portando l'esperienza dal tuo tavolo al tuo computer.

Abbiamo avuto accesso a quattro eroi durante il nostro tempo con la demo, raccogliendo il Ramingo. Uno strano mix tra una capra, un orso polare e un umano, il nostro Inox Drifter brandisce una mazza e un arco per abbattere i nemici. Siamo stati raggiunti da uno sviluppatore che giocava con la Lancia dello Stendardo, con il Boneshaper e il Deathwalker che rimangono misteri per noi. Al suo lancio completo verranno aggiunti 17 eroi in totale al gioco, con l'interessante possibilità di ritirare i personaggi una volta soddisfatte determinate condizioni.

In sostanza, il tuo eroe non sarà trascinato all'infinito dalla trama e potrà decidere di sistemarsi da una vita di battaglie una volta completato uno specifico obiettivo iniziale. Questo ti permette di prendere un nuovo personaggio. Con un potenziale di 200 ore apparentemente necessarie per completare l'intero gioco (inclusi ben oltre 100 scenari) per un giocatore alle prime armi, è bello sapere che non dovrai affrontare di nuovo quella montagna se vuoi un nuovo inizio e che ci vorrà più di un singolo eroe per salvare Frosthaven.

La nostra demo è iniziata con l'avamposto di Frosthaven sotto attacco da parte di Algox simile a uno yeti che ha assolutamente devastato il posto. Entrando in azione, lasciamo una bella rappresentazione della scena per andare in battaglia. Come accennato, il combattimento si svolge su una mappa basata su tessere, con nemici e alleati che hanno turni, in qualche modo simili a Baldur's Gate III. Al tuo turno, scegli due carte dal tuo mazzo da giocare. A seconda del potere di queste carte, andrai prima o dopo nell'ordine del turno. Quindi usi una delle abilità di una carta e poi la seconda abilità di un'altra. Ogni carta è divisa a metà e puoi usare metà di una carta in un turno. Di solito, una metà si concentrerà sull'infliggere danni, mentre un'altra ti permetterà di muoverti, potenziare gli alleati e intraprendere altre azioni. Anche se non sono abituato ai combattimenti di Gloomhaven o Frosthaven, non mi ci è voluto molto per capire l'essenza generale di ciò che stava succedendo. C'è un senso di casualità nel combattimento, causato dai modificatori di danno che vengono lanciati ogni volta che infliggi danno o ti viene inflitto.

Anche se può fare schifo ottenere un improvviso -1 a un numero di danno, ottieni solo una quantità limitata di questi modificatori per incontro. Quindi, la tua fortuna non farà schifo per sempre e presto inizierai a vedere alcuni aspetti positivi. È vero il contrario se si è davvero fortunati all'inizio. Anche se non posso affermare di aver trascorso ore a giocare ai combattimenti del gioco, l'assaggio che ho avuto è stato sufficiente per suscitare il mio interesse, lasciandomi desiderare di imparare di più il sistema. Dopo aver terminato lo scenario, siamo stati catapultati di nuovo nel mondo di Frosthaven, incontrando il sindaco e ricevendo risme di dialoghi che mostravano fino a che punto si può andare in questo mondo, se lo si desidera. Uno per i lettori, forse, ma i dialoghi sono tutti doppiati da ciò che abbiamo visto finora, compresa la narrazione doppiata, quindi se non ti interessa leggere, puoi semplicemente guardare le belle immagini e ascoltare.

Otteniamo quindi una panoramica di Frosthaven stesso. Un avamposto formatosi nel freddo pungente della natura selvaggia, non è esattamente una destinazione turistica privilegiata e, dopo l'incursione all'inizio del gioco, è in uno stato pietoso. Ma, oltre a scoprire di più sulla storia, gran parte di Frosthaven è incentrata sulla città stessa. Costruire aree chiave, rendendolo più di un insediamento funzionante ed efficiente. Non siamo riusciti a vedere Frosthaven costruiti, ma è bello sapere che le tue avventure possono avere effetti reali sul mondo. Anche nella mappa più ampia, vedrai arrivare più vita mentre esplori il mondo intorno a te, scoprendo segreti come se fossi un cartografo inviato a scoprire tutto ciò che c'è da trovare nelle aree circostanti di Frosthaven.

Non ho ancora visto abbastanza Frosthaven per farmi un'idea corretta, ma sembra un gioco di ruolo forte per coloro che vogliono provare il gioco da tavolo per la prima volta o passare attraverso l'ennesima corsa in formato digitale. La scala sembra essere immensa, le battaglie tattiche e precise e la storia piena di mistero da farti fare più domande di quante ne otterrai per un po'. Un gioco di ruolo corposo, per chi ne cerca uno.