Frosthaven - Eredità delle impressioni Algox: Più di Tutto

A volte, i giochi in Accesso Anticipato possono sembrare completamente irriconoscibili dopo poco tempo. Forse irriconoscibile non è la parola giusta per Frosthaven di Snapshot Games, ma con il nuovo aggiornamento Legacy of the Algox, sembra che il gioco sia passato da un progetto che chiaramente sembrava in Early Access a un gioco che si vede iniziare a prendere forma.

Non entrerò nel noto principale del gioco né nelle sue meccaniche di combattimento, perché se vuoi un'impressione più generale Frosthaven puoi trovarla qui. Certo, ci sono stati grandi cambiamenti all'interfaccia e simili, insieme a molti miglioramenti alla stabilità, ma nel complesso continuiamo a usare carte per il combattimento, affrontando un paesaggio duro e invernale insieme alle molte bestie e malvagità che vi abitano, e costruendo una piccola città che possiamo chiamare casa per il tempo che trascorriamo in Frosthaven.

L'aggiornamento Legacy of the Algox si concentra - come potresti immaginare se hai già giocato - sull'Algox. Sono una razza di creature simili a yeti, con pelo bianco, grandi corna e una reputazione per razzie. Vedremo di più il loro lato sciamanico in questo secondo grande arco narrativo, e nella demo che abbiamo visto c'era uno scenario in cui abbiamo mandato parte del nostro gruppo nel regno degli spiriti per proteggere due sciamani mentre il resto dei nostri eroi rimaneva vicino ai loro corpi fisici. Come la trama con gli Unfettered nel primo grande aggiornamento del gioco, l'arco Legacy of the Algox ci offrirà una grande campagna narrativa in cui aiuteremo i nostri amici pelosi per ottenere il loro aiuto a turno durante l'arco finale, che uscirà con il lancio di Frosthaven 1.0.

Nel poco tempo che abbiamo avuto con il nuovo aggiornamento di Frosthaven - che è stato un approccio non interventivo, va detto - la storia ha avuto solo un breve attenzione. Ma vale la pena notare che ora ci sono circa 90 scenari da giocare, che sono ciò che Frosthaven chiama le sue missioni principali. Questo è un aumento rispetto al 37 al lancio, dimostrando quanto il gioco sia più sviluppato oggi. Un altro aspetto che ha visto molte aggiunte è il roster degli eroi giocabili, che ora è salito a 14 rispetto agli 8 lanciati dal gioco in Early Access. Legacy of the Algox ci presenta tre nuovi personaggi, ognuno piuttosto distinto, con almeno un paio che sono anche un po' complessi.

L'Infusore (come forse si capisce dal nome) mette il potere degli elementi nelle sue armi e attacca. Dipendi dagli elementi a tua disposizione, ma puoi indebolire i tuoi attacchi per poterli realizzare. Potrebbe richiedere uno o due turni per impostare tutti gli elementi necessari, ma una volta che li hai puoi attivare più carte in un turno, il che significa che cresce molto durante il combattimento. Il secondo personaggio, che gli sviluppatori chiamavano Shackles, sembra divertirsi a essere debuffato e nerfato. Il suo gameplay gli permette di trasferire effetti negativi per infliggere più danni, e può persino diventare immune a essi. Pensalo come un tank per tutti i debuff che riesci a raccogliere, e poi un grande causatore di danni una volta che li ha eliminati tutti.

Infine, c'è il Metal Mosaic, un personaggio Unerattered che si basa su una meccanica di pressione. Il suo manometro si riempie o si scarica con mosse diverse, e dovrai giocare con lui al gioco dei numeri per massimizzare il suo potenziale durante una situazione. Quando i personaggi hanno indicatori, il nuovo sistema UI li implementa a destra dei loro nuovi ritratti lussuosi, rendendoli facili da vedere. Gli utenti daltonici potrebbero trovare questi indicatori leggermente problematici (lo sollevo come qualcuno che recentemente ha scoperto di avere difficoltà a vedere correttamente verdi e blu), ma ci sono piani per aggiungere questa accessibilità in futuro.

Snapshot spera anche di partecipare un giorno a una missione tutorial per ciascuno dei personaggi giocabili di Frosthaven, così potrai provarli prima di decidere chi portare nella tua avventura. Tuttavia, le risorse sono un po' limitate per questo al momento. Sicuramente aiuterebbe dare ai giocatori un assaggio di certi personaggi, ma considerando che l'Infusor e il Metal Mosaic in particolare non si sbloccano finché non hai passato molto tempo in Frosthaven, dovresti essere pronto ad adattarti alle loro meccaniche quando li avrai. Tutto sembra ben pensato, e Snapshot ha una grande comprensione di ciò che vuole Frosthaven essere, oltre a come possa essere un grande complemento al gioco da tavolo differenziando abbastanza da essere un'esperienza a sé stante. Aggiungendo alcune splendide nuove schermate di home per il gioco, Legacy of the Algox sembra un ottimo punto di riferimento per l'esperienza Frosthaven finora.