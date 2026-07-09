Frostpunk 2 ha venduto un milione di copie
Dopo il lancio di meno di due anni fa, il titolo strategico di 11 bit si sta rivelando un grande successo.
Sono passati meno di due anni da quando Frostpunk 2 è arrivato su PC, seguito poco dopo anche dalle versioni console nell'estate del 2025. Sebbene lo sviluppatore 11 bit Studios sia impegnato nel gioco e nella serie più ampia, con piani per un nuovo progetto nel franchise il prossimo anno, l'attuale gioco ha appena superato un traguardo di vendite piuttosto impressionante.
È appena stato rivelato Frostpunk 2 ha superato il milione di copie vendute. Ancora una volta, si tratta di copie vendute e non di un milione di giocatori totali, poiché con Frostpunk 2 disponibile su Game Pass, il numero di giocatori è senza dubbio significativamente più alto.
Parlando di questa impresa, 11 bit ha dichiarato: "Oltre 1 milione di anime hanno ora risposto alla chiamata dello Steward ed entrato nell'implacabile Frostland. Il Generatore ha fame, il petrolio deve fluire e la nostra sopravvivenza è in bilico."