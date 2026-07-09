Frostpunk 2 ha venduto un milione di copie

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Sono passati meno di due anni da quando Frostpunk 2 è arrivato su PC, seguito poco dopo anche dalle versioni console nell'estate del 2025. Sebbene lo sviluppatore 11 bit Studios sia impegnato nel gioco e nella serie più ampia, con piani per un nuovo progetto nel franchise il prossimo anno, l'attuale gioco ha appena superato un traguardo di vendite piuttosto impressionante.

È appena stato rivelato Frostpunk 2 ha superato il milione di copie vendute. Ancora una volta, si tratta di copie vendute e non di un milione di giocatori totali, poiché con Frostpunk 2 disponibile su Game Pass, il numero di giocatori è senza dubbio significativamente più alto.

Parlando di questa impresa, 11 bit ha dichiarato: "Oltre 1 milione di anime hanno ora risposto alla chiamata dello Steward ed entrato nell'implacabile Frostland. Il Generatore ha fame, il petrolio deve fluire e la nostra sopravvivenza è in bilico."