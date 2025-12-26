Fughe di notizie sulla divisa del Real Madrid per la stagione 2026/27, e questo lascia opinioni molto contrastanti

HQ

La maglia del Real Madrid per la stagione 2026/27 potrebbe essere già trapelata. L'account X Opaleak ha pubblicato diverse foto con quelli che sembrano essere i nuovi maglioni principali per la prossima stagione di calcio di Adidas. Nessun cambiamento nello sponsor, né nella compagnia aerea Emirates, né cambiamenti troppo drastici nel design, tranne che per i nuovi colori: verde scuro al collo e maniche con linee rosa (piuttosto spesse) sulle spalle. Anche il nome della sponsorizzazione Emirates sarà di un verde molto scuro.

Se fosse vero (la fuga di notizie mostra persino Kylian Mbappé con la maglia) sarebbe una combinazione di colori senza precedenti per il club, e i tifosi stanno condividendo opinioni contrastanti sui social media. Alcuni dicono che tutte le maglie sembrano uguali, mentre altri non amano la scelta dei colori e la combinazione, altri dicono che assomigli alla divisa ungherese...

Cosa ne pensi di questo (potenziale) primo sguardo alla maglia del Real Madrid per la stagione 2026/27? Ti piace il design classico e i nuovi colori?