Fumi Games parla dell'uso dell'IA nello sviluppo: Mouse: P.I. For Hire è un "gioco completamente fatto a mano"
Abbiamo chiesto allo sviluppatore indie quale fosse la sua posizione sull'uso dell'intelligenza artificiale nella creazione di giochi.
Con la diffusione dell'intelligenza artificiale in ogni ambito della vita al giorno d'oggi, ogni volta che vedi qualcosa di davvero speciale emergere, non puoi fare a meno di chiederti se l'IA abbia avuto un ruolo nella sua creazione.
Se avete seguito con entusiasmo lo sviluppo di Mouse: P.I. For Hire di Fumi Games e vi siete chiesti quale sia la visione dello studio sull'IA, ora possiamo condividere questa domanda, dato che abbiamo posto proprio questa domanda al CEO e fondatore Mateusz Michalak in un'intervista dedicata che potete trovare qui.
Michalak spiega: "Mouse: P.I. For Hire è un gioco completamente fatto a mano, che offre un'esperienza unica che speriamo apprezzino i giocatori!"
Ecco fatto. Mouse: P.I. For Hire è un gioco completamente costruito a mano che sembra essere anche uno dei progetti indie più attesi dell'intero anno. Potrai giocare al progetto tu stesso il 16 aprile, su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, e potrai leggere la nostra recente anteprima per avere un ulteriore assaggio di cosa aspettarti.