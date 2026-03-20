Fumi Games parla dell'uso dell'IA nello sviluppo: Mouse: P.I. For Hire è un "gioco completamente fatto a mano"

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Con la diffusione dell'intelligenza artificiale in ogni ambito della vita al giorno d'oggi, ogni volta che vedi qualcosa di davvero speciale emergere, non puoi fare a meno di chiederti se l'IA abbia avuto un ruolo nella sua creazione.

Se avete seguito con entusiasmo lo sviluppo di Mouse: P.I. For Hire di Fumi Games e vi siete chiesti quale sia la visione dello studio sull'IA, ora possiamo condividere questa domanda, dato che abbiamo posto proprio questa domanda al CEO e fondatore Mateusz Michalak in un'intervista dedicata che potete trovare qui.

Michalak spiega: "Mouse: P.I. For Hire è un gioco completamente fatto a mano, che offre un'esperienza unica che speriamo apprezzino i giocatori!"

Ecco fatto. Mouse: P.I. For Hire è un gioco completamente costruito a mano che sembra essere anche uno dei progetti indie più attesi dell'intero anno. Potrai giocare al progetto tu stesso il 16 aprile, su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, e potrai leggere la nostra recente anteprima per avere un ulteriore assaggio di cosa aspettarti.