Fumito Ueda ha messo "assolutamente tutto" in Gen Atlas

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Fumito Ueda, il leggendario sviluppatore dietro Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, non è necessariamente un lavoratore veloce. Ueda ne è molto consapevole e, pur ammettendo di voler rendere i giochi più veloci, è anche schiavo della sua visione, e per il suo prossimo gioco, Gen Atlas, ci ha messo "assolutamente tutto".

Parlando con VGC, Ueda ha detto che, con un decennio tra i suoi progetti, è fin troppo consapevole che ogni nuovo gioco potrebbe essere uno degli ultimi. "Sono consapevole, ma questo vale per ogni singolo gioco e progetto su cui lavoro. Ogni volta che sto creando qualcosa, non sai mai quando o se ci sarà un prossimo," disse.

"E con questo intendo che dipende da come il gioco, il titolo, l'esperienza viene percepita, quanto bene viene classificata o venduta, e non si sa mai se c'è un'altra possibilità. Quindi do tutto me stesso per ogni singolo progetto che ho fatto finora, ed è esattamente lo stesso che sto facendo con Gen Atlas," continuò.

Ueda vorrebbe vedere il gioco ricevere buone recensioni e vendere bene, ma quando ha finito un progetto, ciò che cerca di più è se ne è soddisfatto o meno. Scopriremo se questo vale per Gen Atlas quando il gioco uscirà finalmente.