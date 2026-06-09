Fumito Ueda ha messo "assolutamente tutto" in Gen Atlas
L'ultimo guardiano e il creatore di Shadow of the Colossus non sa quale sarà il suo ultimo, quindi mette tutto in ogni nuova creazione.
Fumito Ueda, il leggendario sviluppatore dietro Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, non è necessariamente un lavoratore veloce. Ueda ne è molto consapevole e, pur ammettendo di voler rendere i giochi più veloci, è anche schiavo della sua visione, e per il suo prossimo gioco, Gen Atlas, ci ha messo "assolutamente tutto".
Parlando con VGC, Ueda ha detto che, con un decennio tra i suoi progetti, è fin troppo consapevole che ogni nuovo gioco potrebbe essere uno degli ultimi. "Sono consapevole, ma questo vale per ogni singolo gioco e progetto su cui lavoro. Ogni volta che sto creando qualcosa, non sai mai quando o se ci sarà un prossimo," disse.
"E con questo intendo che dipende da come il gioco, il titolo, l'esperienza viene percepita, quanto bene viene classificata o venduta, e non si sa mai se c'è un'altra possibilità. Quindi do tutto me stesso per ogni singolo progetto che ho fatto finora, ed è esattamente lo stesso che sto facendo con Gen Atlas," continuò.
Ueda vorrebbe vedere il gioco ricevere buone recensioni e vendere bene, ma quando ha finito un progetto, ciò che cerca di più è se ne è soddisfatto o meno. Scopriremo se questo vale per Gen Atlas quando il gioco uscirà finalmente.