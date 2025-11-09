Funko affronta un futuro incerto dopo il forte calo delle vendite

HQ

È stato un anno difficile per il produttore americano di giocattoli Funko, che nel suo ultimo rapporto trimestrale ha annunciato che c'è una significativa incertezza riguardo alla capacità dell'azienda di continuare a operare nei prossimi dodici mesi. Solo durante l'ultimo (terzo) trimestre, le vendite globali di figure da collezione sono diminuite di quasi il 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Il calo è particolarmente evidente nel mercato statunitense, dove le vendite sono diminuite del 20% durante il periodo. Ciò avviene mentre i debiti di Funko sono aumentati notevolmente e ora ammontano a oltre 240 milioni di dollari, 60 milioni di dollari in più rispetto all'inizio dell'anno.

I fattori alla base dei problemi sono diversi: sovrapproduzione, ridotta disponibilità all'acquisto tra i collezionisti, aumento delle tariffe e dei costi, nonché restrizioni da parte dei rivenditori. Tuttavia, nonostante le sfide, l'azienda indica alcuni punti positivi, tra cui il lancio di nuovi prodotti e i suoi sforzi per espandersi in nuovi territori.

