Funko Pop ha forse rovinato qualcosa che non è ancora successo in Fallout: Stagione 2?

Funko Pop ha avuto alcune difficoltà finanziarie recentemente, ma continua a lanciare nuove figure basate su fenomeni della cultura pop a un ritmo rapido, e la serie Fallout di Amazon non fa eccezione, ovviamente. Ecco perché poche persone sono rimaste sorprese quando hanno svelato Fallout Caesar e Fallout Lucy della seconda stagione della serie.

Ma... I fan più attenti hanno notato qualcosa di interessante. Ecco un potenziale spoiler, perché questo Fallout Caesar non è altri che Lacerta Legate, interpretato da Macaulay Culkin. Lo abbiamo già incontrato, ma allora non era Caesar e non aveva un'armatura d'oro, una ghirlanda o qualcosa del genere, come questa figura Funko Pop. Sembra un po' improbabile che Funko, che di solito è molto attento ai dettagli, abbia inventato qualcosa che il dipartimento di controllo qualità di Amazon avrebbe poi lasciato passare, quindi sembra che la guerra civile iniziata nel terzo episodio di questa stagione sarà vinta da Lacerta Legate.

Speriamo che questo non sia uno spoiler che influisce troppo sulla storia (dato che la maggior parte di noi probabilmente ha pensato che il personaggio di Culkin avesse più possibilità di vincere rispetto al suo concorrente, che non abbiamo nemmeno incontrato), ma sappiamo quanto siano importanti cose come questa per alcune persone, quindi la decisione di Funko sarà probabilmente discussa e criticata ampiamente finché Lacerta Legate non diventerà Caesar.