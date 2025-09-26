Funko presenta le nuove figure di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle

Il primo film della trilogia che chiuderà la storia di Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle, sta entusiasmando i mercati mainstream di tutto il mondo, avendo già incassato oltre 560 milioni di dollari ad oggi (secondo Box Office Mojo). Naturalmente, il pubblico ha abbracciato la febbre per Tanjiro Kamado e i suoi amici (e nemici) e sta cercando tutti i tipi di merchandising. E se sei un fan della raccolta di figure Funko, lo adorerai.

La linea di figure Funko The Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle è ora disponibile, una collezione che include quattro personaggi Pop! figure, composto da Akaza, Nezuko Kamado sorridente, Nezuko Kamado in forma demoniaca, Chachamaru e Doma. Ci sono anche due Pop! modelli portachiavi (Akaza e Tanjiro Flash Dancing), e uno speciale 'Pop! Figura del poster di Tanjiro Kamado, che forma un diorama con il personaggio.

Il Pop! le figure hanno un prezzo di 13 euro, mentre il Pop! I portachiavi costano 5 euro. Il Tanjiro Pop! La locandina sarà nei negozi al prezzo di 25 euro.

Avete intenzione di mettere le mani sulla collezione per celebrare l'uscita di Infinity Castle?

