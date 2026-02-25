Funko realizzerà nuovi progetti TV e cinematografici con una società di intrattenimento abilitata all'IA

HQ

Se avevi sentito le voci e pensato che Funko non fosse nella situazione finanziaria più sicura, sembra che ci siamo persi un colpo, dato che il marchio è abbastanza sicuro da stipulare un nuovo accordo per film e TV per produrre più progetti basati sulle figurine da collezione senza anima.

Secondo Variety, il nuovo accordo di Funko prevede una partnership con Rideback, la casa di produzione dietro il franchise Lego Movie e la versione Netflix di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria. Collabora anche con la società di intrattenimento abilitata all'IA Spuree. Creerà serie animate, ibride e live-action e film in formati scripted e non scripted.

Questo accordo è "progettato per sbloccare nuove opportunità narrative radicate nei marchi riconosciuti a livello globale di Funko e nel profondo coinvolgimento dei fan, costruendo al contempo franchise scalabili che possano convivere su schermi, piattaforme e altri punti di contatto per i consumatori", secondo i nuovi partner di Funko.

"Funko è al centro della cultura dei fan, trasformando i momenti che la gente ama in personaggi da collezione, con più di un miliardo di prodotti nelle mani dei fan in tutto il mondo", ha detto Josh Simon, CEO di Funko. "L'incomparabile capacità di Rideback di trasformare giocattoli e personaggi amati — come Lego e 'Lilo & Stitch' — in storie ampie e emotivamente risonanti li rende un partner ideale. Insieme a Spuree, siamo entusiasti di aprire un nuovo capitolo di narrazione per i fan di Funko ovunque."

Non ci sono ancora dettagli specifici del progetto, poiché si prevede che arrivino in tempo. Un film di Funko è stato in fase di sviluppo da anni alla Warner Bros., ma non è mai andato oltre.