FunPlus Phoenix lascia la LPL, Riot Games riacquista lo slot del club

Riot Games ha rivelato che la League of Legends Professional League (LPL) avrà ufficialmente un aspetto leggermente diverso in vista della stagione 2026. La regione cinese non avrà più il logo e la maglia distintiva di FunPlus Phoenix, poiché il club veterano ha lasciato la LPL dopo che Riot ha riacquistato il posto che detiene nella lega.

Come confermato in un post sulla piattaforma social Weibo, questo è descritto come uno sforzo di ristrutturazione che ottimizzerà e migliorerà la competitività della lega in futuro.

Potresti chiederti se questo significhi che lo slot verrà venduto a un'altra organizzazione, ma questo non sembra essere previsto, poiché si tratta piuttosto del processo continuo di riduzione della LPL, iniziato nel 2024 quando lo slot di Rare Atom è stato riacquistato, riducendo la dimensione della LPL da 17 a 16 squadre.

La domanda successiva è quante squadre presenterà la LPL in vista della stagione 2026, poiché Sheep Esports spiega che ci sono segnalazioni secondo cui lo slot di Royal Never Give Up potrebbe essere riacquistato, il che significa che la LPL potrebbe avere solo 14 squadre il prossimo anno.

Tuttavia, si tratta di un evento piuttosto importante, dato che FPX è stato un membro chiave della LPL fin dal suo ingresso nella lega nella stagione 2018 e ha ottenuto successi vari da allora.