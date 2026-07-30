Funzionari ucraini affermano che un missile russo è entrato nello spazio aereo polacco

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Un missile da crociera russo è entrato nello spazio aereo polacco durante la notte, secondo il ministro degli esteri ucraino. Dopo che le autorità polacche hanno scoperto un cratere e detriti in un campo mercoledì sera, si ritiene che un missile russo sia entrato nel territorio del membro della NATO.

"Durante la notte, un missile da crociera russo Kh-101 è entrato in Polonia come parte del massiccio attacco russo contro l'Ucraina, violando lo spazio aereo della NATO", ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha (via Reuters). La Polonia deve ancora confermare ufficialmente quale fosse l'oggetto, anche se le forze armate hanno dichiarato che un oggetto è stato rilevato nello spazio aereo polacco e che è scomparso dai radar poco dopo essere stato avvistato.

"Un equipaggio di elicottero ha individuato il probabile luogo dell'incidente dell'oggetto in un'area non sviluppata vicino al villaggio di Tarnawa-Kolonia, nella provincia di Lublino", secondo il comando operativo polacco delle forze armate del paese.

Dopo che le autorità udirono un forte botto nella contea di Biłgoraj, furono scattati gli allarmi e a Lublino suonarono sirene per avvertire di possibili attacchi russi. È attualmente in corso un'indagine per determinare esattamente cosa fosse l'oggetto.