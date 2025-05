Furia incoronata campionessa di Rainbow Six Re:Load 2025

HQ

Il primo torneo competitivo che si è giocato il Rainbow Six: Siege X si è concluso durante il fine settimana. Conosciuto come Re:Load, l'evento ha visto 20 delle migliori squadre di tutto il mondo dirigersi a Rio de Janeiro per sfidarsi per una fetta di un montepremi di $ 520.000 in un periodo di otto giorni. Ora che questo evento si è concluso, abbiamo un vincitore da mettere in evidenza.

Furia è uscito vincitore, dopo aver sconfitto CAG Osaka nel gran finale in modo convincente per 3-0. Furia si è dimostrato un osso duro per l'intero evento, perdendo solo una mappa durante la fase a gironi e poi procedendo a rimanere imbattuto fino al tabellone dei playoff. Ciò significa che Furia è tornato a casa con $ 170.000 di premi in denaro in tasca, il tutto mentre tre dei suoi giocatori hanno portato a casa i tre premi individuali più spettacolari.

Gustavo "HerdsZ" Herdina è stato incoronato MVP della finale, mentre Diego "Kheyze" Zanello ha portato a casa il maggior numero di vittorie MVP in tutto il torneo con quattro al suo attivo. L'MVP assoluto del torneo, tuttavia, è andato a João "Jv92" Vitor, il che dimostra il dominio di Furia in questo evento inauguraSiege X le.