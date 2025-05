Furukawa: l'hardware di Switch è insufficiente per i nuovi giochi

HQ

L'hardware all'interno del Nintendo Switch è qualcosa di cui la maggior parte di noi è a conoscenza da un po', nonostante il fatto che ci siano stati alcuni port impressionanti, come Doom. Non c'è dubbio che qualche gioco di troppo negli ultimi anni, anche della stessa Nintendo, sia stato afflitto da un frame rate piuttosto scarso.

Questo problema è stato recentemente commentato dal capo di Nintendo, Shuntaro Furukawa, durante un Q&A con gli investitori, in cui ha affermato che l'originale Switch non è più abbastanza potente per gestire i giochi moderni. Ha sottolineato che giochi come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza richiedono prestazioni maggiori, qualcosa che l'attuale console semplicemente non può offrire.

"Crediamo che Mario Kart World e Donkey Kong Bananza offrano nuove esperienze di gioco che non potrebbero essere realizzate su Nintendo Switch"

Pensi che il Switch sia troppo debole?