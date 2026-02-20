Fuse Games spiega perché Star Wars: Galactic Racer manca di un mondo aperto

HQ

Mario Kart 8 Deluxe era un gioco di kart quasi perfetto con una quantità incredibile di contenuti, costantemente ben realizzato, completato da un gameplay superbo. Questo lo ha reso il quinto gioco più venduto di tutti i tempi, con quasi 80 milioni di copie vendute.

Non è stato affatto facile approfondire questo progetto e, fedele al suo stile, Nintendo voleva offrire qualcosa di nuovo – scegliendo un open world in Mario Kart World. Un gioco che è sicuramente anche buono, ma il consenso sembra essere che non possa competere con il suo predecessore.

Creare un titolo di corse in un mondo aperto ha molti vantaggi e possibilità, ma anche diverse sfide. Quando Fuse Games (fondata da veterani dello studio britannico specializzato in corse Criterion) decise di investire in un gioco di corse a tema Star Wars, scelse di rinunciare al mondo aperto a favore di piste definite.

In un'intervista con IGN, il direttore creativo Kieran Crimmins spiega perché hanno scelto questa strada, affermando che i mondi di gioco aperti offrono troppa libertà e troppe opzioni, il che rende difficile immergersi davvero nelle piste e nei sistemi di gioco a livello esperto:

"Il motivo per cui siamo un pilota su pista è perché volevamo avere quel ciclo di rigiocabilità che si espande nel tempo. Tutti quei benefici che le persone imparano in pista, più giocano, imparando la maneggevolezza, quella familiarità che li rende migliori invece di essere solo un enorme buffet di cosa, che è un'esperienza leggermente diversa di 'giocare con i giocattoli'."

Crimmins crede che sia grazie ai tracciati dedicati per correre, dove è la tua capacità di impararli con attenzione e padroneggiare la tecnica, che rende il gioco così compatto:

"Questo è ad alta conseguenza, alta azione, alta rigiocabilità e qualcosa che crea storie per i giocatori che non avresti visto in altri giochi. E non credo che potremmo farlo se andassimo e dicessi, ok, faremo anche questo open world. Sono tutte le sfide diverse."

Star Wars: Galactic Racer uscirà più avanti quest'anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X, con la data esatta ancora da confermare. La settimana scorsa è stato pubblicato un vero trailer di gameplay per il gioco, e se te lo sei perso allora o vuoi solo rinfrescare la memoria, puoi darlo un'occhiata qui sotto.

