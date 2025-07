Futurama torna a settembre in un formato degno di nota

HQ

Buone notizie a tutti! Hulu ha annunciato che Futurama tornerà presto per la sua 13a stagione. Lo streamer ha fissato una data per il suo ritorno, il 15 settembre (probabilmente il 16 settembre per chi si trova nel Regno Unito e in Europa), con l'arrivo su Hulu, FXX o Disney+, a seconda del servizio di streaming disponibile nella tua regione.

Non è chiaro esattamente cosa dovremmo aspettarci da questa prossima serie di episodi poiché le varie immagini teaser dimostrano che ci saranno molte avventure caotiche e uniche in serbo. Ma quello che sappiamo è che farà il suo arrivo in un formato diverso dalla recente dodicesima stagione, poiché invece di debuttare con un nuovo episodio ogni settimana per mesi, tutti gli episodi saranno disponibili contemporaneamente il giorno della premiere.

Guarderai Futurama di nuovo questo settembre?