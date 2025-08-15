FuturLab svela il prezzo "accessibile" per PowerWash Simulator 2

HQ

In realtà non sappiamo ancora quando PowerWash Simulator 2 verrà lanciato, poiché il sequel di scrubbing ha ancora una finestra di lancio alla fine del 2025. A quanto pare, questo non cambierà, ma è probabile che anche la data definitiva sia dietro l'angolo, e lo diciamo perché ora FuturLab ha rivelato il prezzo del progetto.

In un nuovo trailer, lo sviluppatore conferma che PowerWash Simulator 2 sarà in realtà un gioco piuttosto conveniente. Il prezzo sarà di £ 19,99 / € 24,99 / $ 24,99, e tutto questo mentre i prezzi regionali sono in fase di revisione per corrispondere o essere inferiori in diversi territori.

Per quanto riguarda il motivo per cui il prezzo del gioco atteso è così basso e riflette il prezzo del gioco originale, Chris Mehers, COO di FuturLab, ha spiegato con la seguente dichiarazione:

"Siamo in una posizione fortunata grazie al successo di PowerWash Simulator e alla sua appassionata comunità di mantenere il prezzo del nostro sequel il più accessibile possibile. Ci sono così tanti aneddoti personali su come il gioco ha aiutato i nostri giocatori che volevamo assicurarci di poter continuare a offrire l'esperienza su larga scala a un prezzo competitivo".

Non dovresti nemmeno temere che il prezzo accessibile porterà a un'esperienza limitata, poiché FuturLab promette che debutterà il gioco con un Career Mode di 38 livelli, supporto a schermo diviso, una campagna online per quattro giocatori, grafica migliorata, nuove meccaniche di attraversamento, equipaggiamento ampliato, una base personalizzabile e persino gatti accarezzabili. Questo sarà poi potenziato da un "flusso costante" di aggiunte post-lancio, inclusi contenuti gratuiti e con licenza che inizieranno a debuttare non appena i mesi successivi al lancio.

FuturLab relativo a questo annuncio spiega anche un po' di più sul prezzo notando che siamo in un clima di costo della vita, che i giocatori hanno un budget limitato, che il gioco è uno strumento di benessere per la decompressione, che questo prezzo "proviene da un luogo di genuino apprezzamento" e che "La speranza è che il continuo supporto nel sequel consentirà loro di mantenere questo prezzo accessibile bloccato al momento del lancio, senza piani per aumentarlo".

