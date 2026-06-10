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Quando riunisci Aaron Taylor-Johnson, Sam Worthington e Theo James, subito come spettatore sei attratto da un progetto, dato che queste tre star, da sole, spesso si prestano a film e televisioni divertenti, anche se difficilmente si comportano nello stesso ambiente raffinato dell'élite degli artisti. Il punto è che ognuno di questi tre attori crea un intrattenimento interessante e coinvolgente, quindi naturalmente, questa comprensione, unita a David Mackenzie di Hell or High Water e Relay al comando, fa iniziare ad aspettarsi qualcosa dal dramma d'azione criminale, Fuze.

E per quel che vale, ciò che è stato ideato in questo film è in generale divertente. Non cerca certo di essere un film straordinario o eccezionale, ma è realizzato abbastanza bene da tenerti incollato per i suoi 90 minuti di durata, dove non richiede mai molto da te come spettatore, ma forse alla fine non è nemmeno così male. È un film sicuro e digeribile, perfetto per le sere infrasettimanali, un progetto che ha persino un'aura da B-movie, quasi come se non sapesse bene come usare efficacemente le risorse a sua disposizione. È, senza sembrare troppo diretto, l'esempio perfetto di un film a tre stelle, un 6/10 per giudicare tutti gli altri 6/10.

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Il presupposto di Fuze è piuttosto semplice. Seguiamo diverse fazioni mentre svolgono compiti unici durante un'operazione di disinnesco nel centro di Londra. Taylor-Johnson appare come un maggiore dell'esercito addestrato come tecnico EOD, l'individuo incaricato di rimuovere la bomba in sicurezza, mentre James e Worthington appaiono come criminali che sfruttano il trambusto per rapinare una banca, e poi ci sono star di supporto come Gugu Mbatha-Raw, che appare come un sovrintendente di polizia che supervisiona l'operazione dal controllo. In superficie sembra un rudimentale dramma criminale, una narrazione di rapina leggermente fresca, ma col passare dei minuti inizi a notare che sotto la superficie c'è di più...

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Il maggiore dell'esercito inizia a prendere decisioni discutibili, come se stesse deliberatamente ritardando l'operazione, mentre i rapinatori mostrano segni di divisione quando una persona inizia a comportarsi diversamente dagli altri, portando a sfiducia all'interno del gruppo. Poi la situazione va a rotoli, come si suol dire, e tutte queste connessioni vaghe iniziano a intrecciarsi in un arazzo più ampio, un giro di eventi più complicato che, a certi punti, è piuttosto intelligente. Ancora una volta, è un perfetto esempio di una trama 6/10, perché si percepisce che qualcosa sta arrivando da lontano. Il cast è troppo evidente nelle interpretazioni, i dialoghi troppo schietti per essere convincenti, eppure il modo in cui è cucito è abbastanza efficace da farti divertire da ciò che è stato offerto.

Tuttavia, anche se fosse così, i talenti del cast principale non vengono sfruttati al massimo delle loro potenzialità. In effetti, la maggior parte dei personaggi di Fuze è semplicemente dimenticabile e un po' noiosa, e viene per lo più salvata da Karalis interpretato da James, un criminale sudafricano che è il più eccentrico possibile. A volte mostra così tanto carisma rispetto al resto del cast che può risultare un po' caricaturale e troppo esagerato, ma alla fine è dovuto alla totale mancanza di impegno delle altre star, che offrono semplicemente interpretazioni mediocri degne della reputazione più ampia di questo film.

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Quindi sì, Fuze è un intrattenimento perfettamente piacevole, ma è anche un film che, dopo i titoli di coda, inizia a perdere istantaneamente il suo controllo su di te. Non è mai del tutto negativo, non diventa mai stancante, ma se passi qualche minuto a cercare su una piattaforma di streaming, quasi certamente troverai qualcosa che ti impressionerà più di quanto Fuze riesca a ottenere. Come ho detto, l'emblema di un 6/10.