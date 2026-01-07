G2 Esports collabora con Nord Esports per creare il team League of Legends G2 Nord

HQ

G2 Esports ha rivelato che nella prossima stagione di competitivo League of Legends, avrà sia una presenza nella premier League of Legends EMEA Championship come G2 Esports, sia nella DACH EMEA Regional League nota come Prime League come parte di una nuova squadra collaborativa creata con Nord Esports.

G2 Nord, come è noto, è stata formata, con una squadra ERL che cercherà di competere nel torneo di divisione inferiore con l'intento di "costruire la squadra League of Legends più forte in Germania, affermarsi come uno dei principali contendenti EMEA Masters e sviluppare giocatori ad alto potenziale all'interno del quadro competitivo consolidato del G2."

La squadra avrà le risorse e gli strumenti a cui la sua principale squadra di LoL ha accesso e, secondo il roster confermato, è stato annunciato come segue.



Top: Francesco "Shelfmade" Cardia



Giungla: Mark "Markoon" van Woensel



Mid: Alex "Tosto" Chea



AD Carry: Khalil "Rin" Sahraoui



Supporto: Timo "Tockimo" Bock



Allenatore capo: Nicolas Perez



Ci aspettiamo notizie su dove vedremo la squadra in azione per la prima volta nelle prossime settimane.