G2 Esports conferma l'acquisizione di m0NESY da parte del Team Falcons

HQ

Team Falcons ha utilizzato l'immensa ricchezza dei suoi sostenitori dell'Arabia Saudita per acquisire e sfruttare i migliori talenti in una moltitudine di scene di eSport, senza dubbio in parte per impostare l'organizzazione come quella da battere al Esports World Cup con sede in Arabia Saudita in estate. Trattate questa coincidenza come volete...

Tuttavia, una di queste mosse ha colpito il team di Team Falcons ' Counter-Strike 2, poiché a seguito di una serie di recenti indiscrezioni, è stato ora affermato che Ilya "m0NESY" Osipov è stato venduto da G2 Esports e acquisito dall'organizzazione saudita. Si unirà a un gruppo di altri giocatori veterani e talentuosi di CS2, tra cui Emil "Magisk" Reif e Nikola "NiKo" Kovač.

Non è chiaro cosa significherà per la divisione CS G2 Esports ' nell'immediato futuro, ma la squadra ha un po' di tempo per capirlo poiché il suo prossimo torneo sarà PGL Astana 2025 all'inizio di maggio. Come da Team Falcons, l'organizzazione sarà presente a IEM Melbourne, che avverrà la prossima settimana.