G2 Esports elimina la maggior parte della sua squadra Teamfight Tactics

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Sembra che la G2 Esports tedesca stia avendo dei ripensamenti sul suo ritorno alla competizione Teamfight Tactics, dato che, dopo aver firmato una squadra tutta francese a marzo, l'organizzazione ha deciso di separarsi da molti di questi nuovi giocatori.

In un post sui social media, G2 Esports conferma che Muhammed "Canbizz" Canbaz, Enzo "Enzosx" Bordonzotti e Laurent "Pas de Bol" Cidere sono stati tutti rilasciati dai loro ruoli nella squadra Teamfight Tactics dell'organizzazione, con solo Emre "Double61" Demirtas rimasto.

Non ci sono notizie su cosa accadrà dopo ai progetti TFT di G2 Esports, ma senza partite immediate all'orizzonte e risultati piuttosto deludenti, non sembra certo che l'ingresso dell'organizzazione nell'esport sia stato finora un successo.