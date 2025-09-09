G2 Esports incoronato campione del BLAST Open London

HQ

Durante il fine settimana, il più grande Counter-Strike 2 dell'evento che si è svolto nel Regno Unito si è concluso, poiché il torneo BLAST Open London, noto anche come BLAST Open Fall 2025, ha tenuto le sue finali.

L'evento ha visto Team Vitality tentare di tornare alla forma e ai suoi recenti modi di vincere, un tentativo che è stato sventato da G2 Esports, che ha raccolto la sfida e ha sconfitto la squadra francese e ha rivendicato il trofeo per sé.

Il risultato si è concluso con una stretta vittoria per 3-2 a favore di G2 Esports, con questo risultato che vede la squadra tornare a casa con $ 150.000 di premio in denaro più tre Frequent Flyer Tokens che significheranno che l'organizzazione otterrà una quota maggiore dei BLAST $ 2 milioni di entrate stagionali quando questo verrà distribuito alla fine dell'anno.

Per quanto riguarda il futuro di G2 Esports, la squadra gareggerà nel Fissure Playground alla fine di questa settimana prima di dirigersi in Svezia per ESL Pro League Season 22 tra un paio di settimane.