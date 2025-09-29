G2 Esports incoronato campione delle LEC Summer Finals

HQ

Ieri è stata una giornata importante per il competitivo League of Legends, in quanto ha significato la fine di molti dei campionati regionali per la stagione 2025. Ciò includeva il League of Legends EMEA Championship, che ha ospitato il suo Summer Finals a Madrid di fronte a un pubblico dal vivo.

Dopo un'estenuante serie di azioni, le finali hanno visto G2 Esports e KOI affrontarsi ancora una volta, ripetendo la finale del girone superiore di due settimane fa. Alla fine, ha visto anche una ripetizione, poiché G2 Esports ha dimostrato di essere la squadra migliore, superando KOI in modo convincente per 3-0 e rivendicando il trofeo LEC 2025 per sé.

Ciò significa che i tre Worlds candidati del 2025 di LEC sono G2 Esports, KOI e Fnatic, con Fnatic che ottiene il posto dopo aver eliminato Karmine Corp nella semifinale del girone inferiore e poi perde contro KOI nella finale del girone inferiore per assicurarsi il terzo posto assoluto nel torneo.