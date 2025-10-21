G2 Esports inganna i fan con il rebranding della Call of Duty League di G2 Berlin prima di impegnarsi nuovamente in Minnesota

HQ

Mentre il Call of Duty League è stato originariamente concepito come una lega globale, è diventato un campionato con sede in Nord America. Al momento della scrittura, c'è solo un team che non ha sede nel continente, ed è il recentemente rinominato e trasferito Riyadh Falcons. Ognuno degli altri si trova negli Stati Uniti o in Canada, e rimarrà tale.

Recentemente, G2 Esports ha annunciato un rebranding del suo team Minnesota Rokkr, una mossa che suggeriva che avrebbero lasciato gli Stati Uniti e si sarebbero diretti a Berlino, in Germania, nel paese in cui ha sede l'organizzazione madre. Tuttavia, questo era solo un trucco, poiché è stato presto confermato in seguito che la squadra non lascerà il Minnesota anche se sta cambiando nome per diventare G2 Minnesota.

La grande domanda ora è chi G2 Minnesota firmerà per rappresentarli nella prossima stagione CDL, che dovrebbe iniziare a dicembre.