G2 Esports inganna i fan con il rebranding della Call of Duty League di G2 Berlin prima di impegnarsi nuovamente in Minnesota
L'organizzazione non lascerà la città nordamericana, almeno non ancora.
Mentre il Call of Duty League è stato originariamente concepito come una lega globale, è diventato un campionato con sede in Nord America. Al momento della scrittura, c'è solo un team che non ha sede nel continente, ed è il recentemente rinominato e trasferito Riyadh Falcons. Ognuno degli altri si trova negli Stati Uniti o in Canada, e rimarrà tale.
Recentemente, G2 Esports ha annunciato un rebranding del suo team Minnesota Rokkr, una mossa che suggeriva che avrebbero lasciato gli Stati Uniti e si sarebbero diretti a Berlino, in Germania, nel paese in cui ha sede l'organizzazione madre. Tuttavia, questo era solo un trucco, poiché è stato presto confermato in seguito che la squadra non lascerà il Minnesota anche se sta cambiando nome per diventare G2 Minnesota.
La grande domanda ora è chi G2 Minnesota firmerà per rappresentarli nella prossima stagione CDL, che dovrebbe iniziare a dicembre.