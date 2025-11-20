Gamereactor

Call of Duty: Black Ops 7

G2 Minnesota conferma il roster della Call of Duty League 2025/26

Aspettatevi che la squadra sia presente all'evento Monster Energy Kickoff questo fine settimana.

Proprio ieri abbiamo riportato la notizia della rosa dei Vancouver Surge per la Call of Duty League per la stagione 2025/26, che inizierà ufficialmente a dicembre con i primi turni di campionato. Prima di quella data, proprio questo fine settimana, possiamo aspettarci un evento di kickoff organizzato da Monster Energy che vedrà la partecipazione delle varie squadre CDL e anche di qualche roster Challengers.

Detto questo, il recentemente rinominato G2 Minnesota ha finalmente rivelato il suo roster per la prossima stagione, composto principalmente da nuovi giocatori, con una stella di ritorno dal Minnesota Rokkr. Il roster è il seguente:


  • Giudice "Estreal" McMillan

  • Kyle "Kremp" Haworth

  • Cesar "Skyz" Bueno

  • Paul "Mamba" Solano

Come avviene per Estreal, Daniel "Loony" Loza torna dal Rokkr per allenare questa squadra rinnovata, che senza dubbio ha grandi ambizioni per la prossima stagione.

