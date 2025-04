HQ

Il presidente degli Stati Uniti è Daniella Sutton e, al di là della dura battaglia geopolitica e dei giornalisti altezzosi, sua figlia adolescente è un incubo. Mentre il vertice G20 prende il via, la sedicenne esperta di tecnologia è riuscita ad hackerare i server di Pentagon per smascherare una spia della CIA, lasciando sua madre e il presidente furiosi. La punizione? L'ostinata figlia adolescente deve accompagnare sua madre allG20 'incontro in Sud Africa. È qui che le 19 nazioni più ricche del mondo si riuniscono ogni anno per parlare di progresso economico, ed è la cosa più noiosa che un rocker ribelle di 16 anni possa immaginare. Vaffanculo, mamma! Crescere i figli è difficile, soprattutto se sei la donna più potente del pianeta e semplicemente non hai il tempo di rimproverare un moccioso. È una buona cosa che ci siano dei sacchi di spazzatura che possono aiutare in questo. È solo un peccato che 39 persone debbano morire prima che l'adolescente ribelle di 16 anni scelta sia abbastanza spaventata da calmarsi e controllare il suo atteggiamento e comportamento testardo.

L'adorabile coppia presidenziale e le loro adorabili acconciature. Sono entrambi belli e dolci.

G20 è praticamente esattamente lo stesso film di White House Down e Olympus Has Fallen, basato sulla stessa premessa di base con lo stesso tipo di personaggi e la stessa sequenza di eventi. Sono tutti più o meno scadenti propaggini di Die Hard e anche se mi piace Olympus Has Fallen, nessuno di questi film sarebbe molto se Gerard Butler non fosse coinvolto da qualche parte.

Il presidente Daniella arriva in Sudafrica con la sua guardia del corpo personale, i servizi segreti e 12 agenti della Delta Force. Pensano che parleranno di una nuova valuta digitale internazionale per qualche giorno e poi torneranno a casa, ma quello che non sanno è che un ex soldato delle forze speciali australiane e brutale combattente per la libertà noto come Rutledge si è infiltrato nella catena di sicurezza dell'incontro come "consulente" e ora intende assassinare il maggior numero possibile di leader mondiali e politici di alto livello al fine di rovesciare l'ordine mondiale e restituire il potere al popolo. Libertad!

L'ex agente delle operazioni speciali Rutledge è interpretato nientemeno che daHomelander Anthony Starr, che qui parla nella sua lingua nativa neozelandese e impreca come un marinaio. È sfacciatamente assetato di sangue e decisamente cattivo, il che, insieme a Sutton, costruisce un quadro di conflitto completamente privo di zone grigie o sfumature. I personaggi sono sottili come carta da stampa, piatti come frittelle, e i dialoghi sono così prevedibilmente stupidi che spesso sembrano un bruttoSaturday Night Live sketch. Il presidente di Viola Davies dovrebbe essere un veterano di guerra ma, dopo due mandati nel White House, ha dimenticato come impugnare una pistola (che torna rapidamente a perseguitarla quando la sua famiglia viene minacciata da terroristi australiani con barbe ben curate)... Eppure, in un colpo solo, si è strappata la camicetta della sera presidenziale, è saltata in un giubbotto antiproiettile, ha afferrato una Glock e ha iniziato a uccidere i terroristi. Nessuno scherza con i Sutton. Anche il suo primo marito inventato e sovrapposto inizia a sferrare pugni da knockout nel secondo atto del film, e diventa rapidamente la parte più divertente di G20 perché il comico Anthony Anderson chiaramente non sa nemmeno come formare un pugno quando combatte. È incredibilmente liberatorio.

Il cattivo dell'attore di Homelander è figo ma non ha nulla a che fare con questo pasticcio.

G20 è tanto stupido quanto brutto, la fotografia e la scenografia sembrano essere state prese dall'ultima stagione di The Bachelor, e anche la sceneggiatura è ridicolmente scadente. Sarebbe tollerabile se tutta l'azione fosse così simile a quella diExtraction, incisiva e brutale, ma non lo è. La regista Patricia Riggen (Dopesick ) non sa quasi nulla su come costruire scene d'azione decenti e quando questo cade piatto non c'è più nulla in G20 da usare per aumentare il già basso rating. È spazzatura. Non c'è molto altro da dire.

