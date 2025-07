Gabe Newell di Valve rivela la sua routine quotidiana ed è dolce come ci si aspetterebbe

HQ

Considerando l'incredibile quantità di denaro che ha guadagnato e il fatto che al giorno d'oggi non lo vediamo o lo sentiamo molto, si potrebbe pensare che tutto ciò che Gabe Newell fa sia oziare con grandi mucchi di soldi. Ma di recente ha spiegato la sua routine quotidiana e sembra che stia rimanendo molto attivo.

Il CEO di Valve si è recentemente seduto per una rara intervista con lo YouTuber Zalkar Saliev, in cui ha spiegato cosa fa quotidianamente. Per prima cosa, Gabe si alza, proprio come noi. Così riconoscibile. Poi fa un po' di lavoro. Poi, va a fare immersioni subacquee, che è probabilmente il punto in cui la maggior parte di noi differisce da Gabe nella nostra routine quotidiana.

Dopo un po' di lavoro e forse una seconda immersione subacquea o una visita in palestra, ha finito. Gabe dice che lavora sette giorni su sette, ma un bel sentimento che aggiunge nel video è che il lavoro non gli sembra più un lavoro.

"Il tipo di cose che riesco a fare ogni giorno sono fantastiche", ha detto. "L'ho già detto ma, quando vai in pensione, vuoi smettere di fare il tuo orribile lavoro e andare a fare ciò che è più divertente e divertente. In questo senso sono in pensione da molto tempo".

Gabe sembra dividere il suo tempo tra Valve e una miriade di altre aziende e progetti. Ha fatto riferimento a un'azienda che sta lavorando su un dispositivo che consente di vedere gli agenti patogeni nell'aria e sta anche creando interfacce cervello-computer. Con una tale varietà nel tuo lavoro, non è difficile immaginare che ogni giorno sia piuttosto eccitante. Inoltre, Gabe vive su una barca, ed è così che riesce a trovare il tempo per fare immersioni subacquee due volte al giorno.