Gabe Newell ha acquistato il 50° yacht più grande del mondo

Steam è talvolta criticato per avere una situazione simile al monopolio su PC, con una concorrenza insufficiente. Inoltre, addebita una commissione equivalente al 30% per gioco venduto, che può essere paragonata a Epic Games Store, che addebita il 12%. Quando acquisti un gioco lì, più soldi vanno agli sviluppatori piuttosto che al proprietario della piattaforma.

Data la popolarità di Steam, puoi immaginare che stia letteralmente facendo piovere soldi su Valve e sul suo fondatore Gabe Newell, e ora quest'ultimo ne ha sperperato un po'. Boat International (grazie PC Gamer) - una fonte a cui, per quanto ne so, non abbiamo mai fatto riferimento nei miei 21 anni in Gamereactor - riporta che Newell ha acquistato una nuova barca chiamata Leviathan.

Questa barca è costata 500 milioni di dollari, cosa che potrebbe essere stata resa più facile dal fatto che in realtà possiede il produttore Oceanco, e per quei soldi ha ottenuto un palazzo galleggiante con, tra le altre cose, un garage per sottomarini (e spazio per altre barche), un ospedale con un'infermiera in loco, due palestre (una barca con una sola palestra sembra sicuramente un po' inutile), ogni lusso immaginabile e una sala giochi con 15 computer di alta gamma. Leviathan è il 50° yacht più grande del mondo e ora si unisce agli altri due yacht precedenti di Newell. Lui stesso commenta:

"Lavorare con il team di Oceanco è incredibilmente piacevole e molto divertente; Tutti sono professionali, creativi e dinamici. Sapevamo di chiedere cose insolite e Oceanco l'ha accolta a braccia aperte. Non solo abbiamo progettato uno yacht molto insolito che si appoggia ai punti di forza di Oceanco come l'innovazione e il design, ma il team è stato anche disposto a collaborare con noi per far evolvere il processo".

Le reazioni sono state ovviamente rapide, con alcuni che hanno detto che avrebbe potuto spendere i soldi per qualcosa di meglio, non da ultimo a beneficio degli oceani dato il suo interesse per le immersioni, mentre altri lo vedono come una cosa divertente da fare. Qual è la sua opinione al riguardo?