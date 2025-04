Gabriel Magalhães salterà il resto della stagione e l'Arsenal subisce altri colpi difensivi

HQ

L'Arsenal ha subito due gravi colpi in una settimana: Gabriel Magalhães sarà fermo per il resto della stagione a causa di un infortunio al bicipite femorale, mentre i tempi di recupero di Jurriën Timber sono sconosciuti dopo aver subito un colpo al ginocchio. E non ci sono gli unici giocatori infortunati di recente, dato che anche Ben White si è infortunato prima dell'ultima partita dell'Arsenal contro il Fulham e Riccardo Calafiori si è infortunato settimane prima mentre giocava con l'Italia per la Nations League.

Quattro difensori fuori alla vigilia dei cruciali quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, a partire da martedì 8 aprile all'Emirates Stadium e terminando mercoledì 16 aprile al Santiago Bernabéu.

In particolare, Gabriel Magalhães è stato colpito più duramente, poiché l'infortunio subito martedì ha richiesto un intervento chirurgico, e ora il suo unico obiettivo è essere pronto per l'inizio della prossima stagione. Ed è una parte vitale della squadra: secondo le statistiche della Premier League, tramite BBC, l'Arsenal ha vinto il 63,5% delle partite giocate dal suo debutto, ma ha vinto solo il 40,9% delle 22 partite che non ha giocato.

Tuttavia, anche Mikel Arteta è positivo, poiché finora hanno fatto una buona stagione con molti infortuni e hanno recentemente recuperato giocatori come Martinelli, Saka, Kai Havertz e Gabriel Jesús.

Nella competizione nazionale, l'Arsenal si consolida al secondo posto, a otto punti dal Liverpool, dopo la vittoria per 2-1 contro il Fulham con i gol di Mikel Merino e Bukayu Saka, entrambi in miglioramento prima della partita di Madrid.