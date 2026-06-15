Gaethje distrugge Topuria in un evento UFC alla Casa Bianca, diventa nuova campionessa dei pesi leggeri

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Ilia Topuria subì la prima sconfitta della sua carriera, dopo 18 incontri, nel momento peggiore possibile: contro il marzialista misto americano Justin Gaethje nell'evento della Casa Bianca, UFC Freedom 250, tenutosi davanti a Donald Trump, durante il compleanno del Presidente degli Stati Uniti. Un colpo reputazionale che ha anche significato che Topuria ha perso il titolo della divisione dei pesi leggeri contro l'americano trentasettenne, che ha paragonato il suo status di sfavorito a quello degli americani che lottavano per la loro indipendenza 250 anni fa.

Per tutti i tifosi presenti all'evento, ritardato di mezz'ora dalla pioggia ma che si svolse senza intoppi dopo, fu il finale perfetto per l'evento patriottico, iniziato con jet che sorvolavano la Casa Bianca e che fu preso principalmente da membri dell'esercito statunitense in uno stadio all'aperto costruito sul prato sud della Casa Bianca, mentre migliaia di persone guardavano su grandi schermi all'aperto.

Topuria non rimase per il resto della cerimonia e andò direttamente in ospedale dopo che suo fratello Aleksander Topuria interruppe il combattimento al quinto round, vedendo il pugile spagnolo-georgiano insanguinato, con l'occhio destro completamente chiuso.

Nel co-main event, Ciryl Gane ha festeggiato Alex Pereira, che puntava a diventare il primo campione di tre categorie con una interruzione al secondo round in un incontro per il titolo dei pesi massimi ad interin.