Gaijin ringiovanisce War Thunder eSport con le Championships Series

HQ

Se non avevi già familiarità con il circuito competitivo War Thunder, lo sarai presto. Gaijin Entertainment ha annunciato l'intenzione di ringiovanire la scena con una nuova configurazione War Thunder Championships Series, che offrirà azione per nove mesi dell'anno solare e sarà suddivisa in quattro coppe principali.

Il WTCS darà il via alla sua stagione inaugurale questo aprile, quando si verificherà il Titan Major. Si inizia con due fine settimana di qualificazioni ad aprile, seguiti da due fine settimana di finali a maggio. Una volta fatto ciò, verrà utilizzata una configurazione simile per Major II: Armored Apex e Major III: Air Superiority, rispettivamente a giugno e luglio e settembre e ottobre.

Ci sarà un bye-month in agosto, e il quarto e ultimo Major dell'anno è previsto anche per novembre e dicembre, ma questo sarà leggermente diverso. Conosciuto come Grand Final: Thunder Cup, questo periodo durerà tre settimane di azione e vedrà le migliori squadre cercare di essere incoronate campionesse del mondo.

Per quanto riguarda le ricompense di questa stagione, il Grand Final: Thunder Cup avrà un montepremi di 15.000 €, ma la stagione offrirà anche oltre 400.000 Golden Eagles di ricompense, con questa valuta spendibile nel gioco.

Anche se il WTCS inizierà presto, possiamo anche guardare avanti agli eventi comunitari in Cina a maggio, in Francia a luglio, in Polonia ad agosto, in Germania a ottobre e in Portogallo a novembre.

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sulle date del WTCS.