G’aim’e Ultimate

Ci sono esplosioni e colpi d'arma da fuoco ovunque. Sono accovacciato dietro un paio di casse di legno ovviamente estremamente robuste con il mio compagno, mentre circa cinque nemici sommossa sparano il loro carico di piombo caldo nella nostra direzione. Siamo completamente al sicuro. Ma... il nemico malvagio non ha idea che il suo momento stia arrivando, perché premendo il pedale, mi alzo e sparo un intero caricatore, guardando due nemici crollare prima di sparare l'ultimo colpo in un bombolo di gas dietro di loro - causando una grande esplosione.

I giochi con pistole luminose sono stati un fenomeno che è tragicamente quasi completamente scomparso dal mondo videoludico, con Dreamcast che è stata l'ultima console a offrire vere pistole laser basate su CRT come accessori ufficiali di prima parte. Da allora, siamo stati relegati a soluzioni di terze parti con un sostegno sempre più scarso, e oggi il concetto può essere considerato morto e sepolto.

Ci viene presentata una scatola molto compatta e ben riempita.

Parte della spiegazione è la tecnologia. La vecchia tecnologia non funzionava con le TV a schermo piatto e non c'erano buone alternative, e ora che esistono dispositivi sensibili al movimento davvero validi, è come se il mercato avesse completamente dimenticato i giochi con pistole laser e, inoltre, avesse rinunciato agli accessori di plastica strani. Ed è qui che entra in gioco G'aim'e.

Una piccola console in miniatura con una manciata di giochi integrati con pistola luminosa, incluso Time Crisis, completo di pedale associato, che, almeno in teoria, ci permette di ricreare la sensazione delle sale giochi classiche a casa nei nostri salotti. L'unità e le pistole luminose sono ben confezionate in una scatola e si sentono solide (anche se la console è quasi senza peso), con dettagli colorati dove mi piacciono particolarmente i cavi arancioni brillanti.

Collegare tutto è estremamente semplice, anche se si potrebbe chiedere se si debba spiegare come farlo sulla TV quando accendo l'unità. Non ho bisogno di sapere dove collegare il cavo HDMI, perché se non lo sapessi, non avrei avuto foto e non sarei riuscito a vedere il video su come collegarlo. Un dettaglio minore, però.

I tuoi controller devono essere calibrati prima di poter iniziare a giocare, cosa che fai sparando ai bersagli sulla televisione, e spiega anche a che distanza dovresti essere a seconda della dimensione della televisione, e ti viene chiesto di rimuovere qualsiasi oggetto che possa interferire con il tiro in vari modi. Lo trovo una soluzione molto semplice e diretta.

La console stessa è più piccola delle pistole e del pedale. Include anche alcuni oggetti dedicati alla Crisi Temporale.

Dei quattro giochi inclusi, il già citato Time Crisis è ovvio il favorito del pubblico, ma Point Blank, Steel Gunner e Steel Gunner 2 sono inclusi quando hai voglia di varietà. Si avvia il gioco in questione sparando, poi hai un pulsante per inserire monete nell'unità e un pulsante per, ad esempio, riavviare il titolo o tornare al menu per selezionare un nuovo gioco.

Così... Torniamo alle riprese nell'introduzione. Time Crisis è il gioco con cui ho passato più tempo, ed è comunque un gioiello davvero divertente che dimostra quanto possa essere un genere eccitante e variegato. Point Blank sembra più un riempitivo e non è invecchiato particolarmente bene, ma mentre inizialmente mi sono lamentato del fatto che non esistano nuovi giochi di Time Crisis, entrambi i titoli di Steel Gunner sono rapidamente diventati i miei preferiti. Ho passato più tempo con ciascuno di loro che con Time Crisis durante il periodo di recensione, semplicemente perché sono così cool, ricchi di azione e stilosi.

Ma quanto funziona bene il tiro? Abbastanza bene, in realtà. Direi meglio del previsto, considerando che questo è il tipo di prodotto che raramente tende a essere così impressionante. Le pistole filmano lo schermo e agiscono in base a ciò che vedono (quindi non servono accessori extra sopra o sotto lo schermo), ma mi infastidisce comunque il fatto che non sembri sparare esattamente nello stesso punto, anche se tengo la pistola il più fermo possibile con i gomiti contro il muro. La precisione è quindi adeguata, ma non esattamente dove vorrei.

G'aim'e allega le istruzioni per le fondine delle pistole a razzo che puoi stampare in 3D a casa.

Inoltre, penso che si deteriori e migliori a seconda dell'illuminazione di casa, dove non capisco davvero cosa influisca sul risultato. Avere il sole che illumina la TV ovviamente influisce, ma troppo buio non sembra essere l'ideale. Non ho problemi gravi, ma di nuovo, non è perfetto.

In sintesi, penso che questo sia un pacchetto eccellente per chiunque abbia perso i giochi di pistola laser. Il fatto che sia fornito con due pistole significa anche che i giochi raggiungono il loro pieno potenziale. La tecnologia forse non è esattamente dove vorrei, ma allo stesso tempo è abbastanza buona da divertirsi, anche se vorrei che un produttore di console con più soldi potesse sviluppare ulteriormente il concetto alla perfezione.