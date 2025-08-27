Gaimin Gladiators si ritira da The International 2025 citando giocatori che vogliono "competere in modo indipendente"

HQ

The International 2025 non sarà più presente un'apparizione da Gaimin Gladiators, poiché l'organizzazione ha deciso di ritirarsi dall'evento, citando le sue ragioni come i suoi giocatori che vogliono "competere in modo indipendente".

In una dichiarazione, il team spiega: "Nonostante i nostri migliori sforzi, i rappresentanti della squadra hanno comunicato la preferenza dei giocatori di competere in modo indipendente, senza rappresentare il vessillo dei Gaimin Gladiators.

"A causa delle regole che regolano i cambiamenti del roster, non abbiamo potuto garantire una formazione stabile o idonea per il TI di quest'anno. Date le circostanze, il ritiro formale era l'unica linea d'azione praticabile".

La parte peculiare di questo è che dal momento che alcuni dei giocatori hanno dichiarato che questo non è accurato, con Quinn "Quinn" Callahan che ha detto: "Abbiamo comunicato esplicitamente, per iscritto, che eravamo pronti, disposti e in grado di competere in The International sotto la bandiera dei Gaimin Gladiators. I Gladiatori Gainin, tuttavia, si sono rifiutati di permettercelo".

Tuttavia, l'organizzazione ha notato di aver messo la situazione sotto esame da parte del suo team legale, con l'intenzione di condividere un aggiornamento completo e più trasparente "il prima possibile".