Gal Gadot collega la scarsa performance di Biancaneve alle polemiche su Israele

Biancaneve è diventato un grande flop per la Disney. La critica non è rimasta impressionata, il pubblico è rimasto lontano e alla fine il film è stato ben lontano dal pareggio. Alcuni dei fallimenti possono essere spiegati dalle polemiche che circondano sia Gal Gadot che Rachel Zegler. Zegler era stato apertamente critico nei confronti della storia del film ed era stato persino definito un "disastro di pubbliche relazioni ambulante", mentre il sostegno esplicito di Gadot a Israele e al suo passato servizio nell'esercito israeliano ha portato a richieste di boicottaggio da parte di diversi gruppi.

Ora Gal Gadot ha affrontato la situazione in un'intervista con il programma israeliano The A Talks, e sembra abbastanza certa del motivo per cui il film ha avuto un rendimento inferiore:

"Prima di tutto, devo dire che mi è piaciuto molto girare questo film. Mi è anche piaciuto lavorare con Rachel Zegler. Abbiamo riso, abbiamo parlato ed è stato divertente. Ero sicuro che questo film sarebbe stato un enorme successo. E poi è arrivato il 7 ottobre, e quello che sta succedendo in tutti i tipi di industrie, e anche a Hollywood, è che c'è molta pressione sulle celebrità affinché parlino contro Israele. Posso sempre spiegare e cercare di dare alle persone nel mondo il contesto della situazione e della realtà in Israele, e lo faccio sempre. Ma alla fine, le persone prendono le proprie decisioni. E sono rimasto deluso dal fatto che il film sia stato incredibilmente influenzato da tutto questo e che non sia andato bene al botteghino".

