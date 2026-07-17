Gal Gadot deve correre per salvare la vita di suo figlio nei "Prime Video 's The Runner

Forse non ti sorprenderà sentirlo, ma un film chiamato The Runner parla di qualcuno a cui piace correre.

In anteprima su Prime Video questo settembre, questo thriller vede Gal Gadot nel ruolo principale di una madre che deve attraversare Londra, superare costantemente ostacoli difficili e infine raggiungere un cliente che rappresenta come avvocato per ucciderlo. Perché, vi chiederete? Perché suo figlio è stato rapito da Damien Lewis e ora lui la costringe a compiere questo atto atroce per salvargli la vita.

Diretto da Kevin Macdonald, The Runner arriverà ufficialmente su Prime Video il 2 settembre, e potete vedere qui sotto il trailer ufficiale del film e la sua sinossi.

"Minacciata da una fonte anonima che ha rapito suo figlio, MAIA, un avvocato, deve viaggiare a piedi per tutta Londra per uccidere un cliente che rappresenta per salvare suo figlio."