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The Runner

Gal Gadot deve correre per salvare la vita di suo figlio nei "Prime Video 's The Runner

Questo intenso thriller dovrebbe debuttare sulla piattaforma di streaming a settembre.

Forse non ti sorprenderà sentirlo, ma un film chiamato The Runner parla di qualcuno a cui piace correre.

In anteprima su Prime Video questo settembre, questo thriller vede Gal Gadot nel ruolo principale di una madre che deve attraversare Londra, superare costantemente ostacoli difficili e infine raggiungere un cliente che rappresenta come avvocato per ucciderlo. Perché, vi chiederete? Perché suo figlio è stato rapito da Damien Lewis e ora lui la costringe a compiere questo atto atroce per salvargli la vita.

Diretto da Kevin Macdonald, The Runner arriverà ufficialmente su Prime Video il 2 settembre, e potete vedere qui sotto il trailer ufficiale del film e la sua sinossi.

"Minacciata da una fonte anonima che ha rapito suo figlio, MAIA, un avvocato, deve viaggiare a piedi per tutta Londra per uccidere un cliente che rappresenta per salvare suo figlio."

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