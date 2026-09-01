Gal Gadot dopo essere stata liberata dal suo ruolo Wonder Woman: "They mi ha detto il contrario"

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Quando l'Universo Esteso DC crollò, molti personaggi e attori furono rapidamente scartati dai DC Studios, con alcune scelte di casting piuttosto popolari buttate via a favore di un universo completamente rinato nell'Universo DC. Una di queste vittime di questa rinascita fu Gal Gadot, che non continuerà nel ruolo di Diana Prince, alias Wonder Woman, nonostante inizialmente fosse stata detta che sarebbe successa.

Parlando nel podcast Happy Sad Confused, Gadot menziona che quando James Gunn e Peter Safran presero in carico i DC Studios, fu direttamente informata che stavano cercando di realizzare un terzo film di Wonder Woman con lei alla guida.

"No, mi hanno detto il contrario. Mi hanno detto 'lo svilupperemo con te, facciamo il terzo, la la la'. Ma ho visto come sono stati gestiti tutti gli altri e io... La situazione di Henry [Cavill] non è stata gestita elegantemente, per usare un eufemismo, lo stesso con Patty [Jenkins]. Sento che, sai, siamo tutti adulti e va tutto bene, e non riguarda nemmeno loro. Loro ci sono e sono lì per fare ciò in cui credono e va tutto bene."

Gadot ha poi aggiunto di essere ancora felice di aver avuto la possibilità di essere Wonder Woman per un periodo, spiegando che "non è mai stata mia. Sono sempre stata solo un recipiente." Ha anche accennato a come spera che chiunque si farà avanti per prendere il ruolo "venga davvero puro in questo viaggio.

Ci sono voci secondo cui Wonder Woman farà il suo debutto nell'Universo DC nel sequel di Superman del 2027, con Adria Arjona che potrebbe prendere il suo posto, ma questo non è ancora stato confermato da nessuna delle parti coinvolte.