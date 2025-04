Game Freak lancia oggi Pandoland, un gioco di ruolo mobile free-to-play sviluppato in collaborazione con WonderPlanet

Game Freak non è solo lo studio di sviluppo dietro il franchise Pokémon. A quanto pare, l'azienda sta esplorando anche altri tipi di giochi leggermente al di fuori del suo lavoro con Nintendo, come il suo ultimo lavoro, Pandoland, un gioco di ruolo casual per dispositivi mobili rilasciato oggi per dispositivi iOS e Android.

Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con lo studio di giochi per dispositivi mobili WonderPlanet e consiste nel collaborare per esplorare mondi sconosciuti e ottenere meravigliosi tesori. Man mano che i giocatori avanzano, saranno in grado di reclutare nuovi compagni con abilità migliori per progredire. La descrizione del gioco parla di "fino a 500 compagni diversi e tesori leggendari mentre [i giocatori] si imbarcano in un'avventura alla scoperta di meraviglie nascoste in tutto il mondo".

Sebbene il gioco sia gratuito, la monetizzazione è parte integrante del gioco, ovviamente, e nella settimana di lancio, una delle esche per aggiungere più giocatori a Pandoland è attraverso gli inviti, in base ai quali il giocatore riceverà un biglietto garantito SR per un personaggio raro (compagno).

Cosa ne pensi, hai intenzione di provare questo Pandoland, dagli stessi sviluppatori di Pokémon?