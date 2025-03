Game Informer è ufficialmente tornato, con tutto il suo vecchio staff

HQ

La scorsa estate, i lettori di lunga data sono rimasti devastati nel sentire che Game Informer stava chiudendo. Sia che avessero letto le pagine della rivista o preferito le colonne online, molti hanno ritenuto che fosse un giorno triste per i media dei giochi nel loro complesso.

Ora, come è stato anticipato la scorsa settimana, la pubblicazione è tornata. Non solo per un pezzo unico o qualcosa del genere. Dopo essere stato acquistato dalla società blockchain Gunzilla Games, l'intero team di Game Informer da quando è stato chiuso è tornato.

Dagli scrittori ai montatori ai produttori, la banda è tornata e sono stati incoraggiati a rimanere indipendenti. E così, d'ora in poi la pubblicazione funzionerà come Game Informer. Inc. L'intento è in gran parte quello di fare come si faceva prima, mettendo in risalto partite e giocatori. I contenuti che si pensava persi a causa della chiusura del vecchio sito Web sono stati ora ripristinati e sembra che presto arriveranno nuovi pezzi.

