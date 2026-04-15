Game of Thrones film che sarà conosciuto come La conquista di Aegon

Sappiamo da tempo che la Warner Bros. stava esplorando come portare il mondo di Game of Thrones nelle sale, idealmente in un film che volesse raccontare uno dei momenti più iconici della lore westerosiana. Chi è aggiornato sulla storia di Il Canto del Ghiaccio e del Fuoco saprà che i Targaryen non sono nativi di Westeros e che invece sono arrivati nel continente molto tempo fa, con il leggendario re Aegon I a guidare la carica contro il suo famigerato drago Balerion, il Terrore Nero, considerato il più grande drago Targaryen di tutti.

Considerando che House of the Dragon è in corso, ci si sarebbe aspettati che questo pezzo di storia di Westeros fosse già stato raccontato, ma la serie ha invece scelto di concentrarsi su una parte più specifica di quel romanzo più ampio intitolata Fuoco e Sangue. E forse il motivo è dare all'arrivo di Aegon I più spazio per respirare.

Warner Bros. ha ora confermato che il titolo provvisorio del film GoT è Game of Thrones: La conquista di Aegon, il che significa che dovremmo aspettarci di vedere Aegon I e Balerion causare ogni tipo di caos mentre stabiliscono il dominio Targaryen in Westeros.

Oltre a questo, secondo Variety, il progetto sarà scritto da Beau Williamson (uno degli autori di Andor). E queste sono tutte le informazioni condivise finora, il che significa che dovremo restare sintonizzati per saperne di più, anche se possiamo aspettarci altra azione di Game of Thrones quest'estate, quando la terza stagione di House of the Dragon debutterà in estate.