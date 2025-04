Game of Thrones: Kingsroad - Revisione dell'accesso anticipato

HQ

Ok, lasciatemi sottolineare una cosa fin dall'inizio. Per quanto tu possa attualmente giocare a Game of Thrones: Kingsroad su PC, su Steam tramite una configurazione in accesso anticipato, questo è in realtà prima di tutto un gioco per dispositivi mobili. Molti di voi lo sentiranno e rabbrividiranno o fuggiranno terrorizzati come se fossero braccati da un metalupo affamato, ma ci sono dei livelli in ciò che questo significa. Quindi lascia che ti spieghi.

Per un gioco che attualmente costa tra le 22 e le 78 sterline, su PC si ottiene un'esperienza che non è in linea con ciò che ci aspettiamo dalla piattaforma. È graficamente scadente, il design delle missioni è quanto di più privo di vita ci sia, c'è un numero schiacciante di sistemi di gestione e progressione e il combattimento manca della finezza e della profondità che vediamo nello spazio dei giochi di ruolo d'azione, nonostante ne sia chiaramente ispirato. Ancora una volta, per quanto riguarda un gioco per PC, non vincerà esattamente alcun premio.

Ma, se guardi Kingsroad per quello che dovrebbe essere davvero - un gioco di ruolo d'azione e avventura mobile - inchioda il compito a portata di mano nel modo tipico e spesso popolare che vediamo sulla piattaforma. Ci sono molteplici e uniche opzioni di classe con cui giocare e padroneggiare, un mondo aperto che si estende per l'intera Westeros e che ti permette di viaggiare da The Wall a King's Landing senza intoppi incontrando innumerevoli A Song of Ice and Fire personaggi lungo il percorso, e tutto questo in un pacchetto che offre una storia nuova ma familiare grazie alla sua ambientazione intorno alla seconda metà della stagione 4 di il Game of Thrones mostra.

Quindi, come puoi vedere, devi giudicare Kingsroad sulla sua versione, e per oggi questo significa l'edizione PC. Purtroppo...

Kingsroad è un'avventura completamente nuova ambientata nel mondo di Game of Thrones. Giochi nei panni di un personaggio del Nord, figlio illegittimo del signore di House Tyre, dove dopo anni di lontananza torni per trovare la tua roccaforte in disordine e tuo padre gravemente malato. Senza altri eredi a causa della guerra con il Sud che ha reclamato la vita di molti nordisti, sei pronto ad assumere i doveri di essere il signore della casa, ma per vedere che accettato devi prima completare alcuni compiti e viaggiare fino a sud, lungo il Kingsroad, per visitare il re stesso e fargli riconoscere la tua pretesa. La trama va semplicemente bene. Ti porta dappertutto Westeros - in genere in una direzione meridionale - dove ti imbatti in personaggi famosi che sembrano come quelli dello show con voci simili, e puoi ripulire gli accampamenti dei banditi, aiutare con problemi banali e persino dare la caccia a bestie e bersagli leggendari come parte dei tuoi sforzi di costruzione delle relazioni di fazione. È molto tipico per un gioco di ruolo mobile nella sua configurazione, ma indipendentemente dalla piattaforma, correre da un White Walker e la sua orda di wight insieme a Jon Snow è un'esperienza memorabile. Quindi fatene quello che volete.

Anche il mondo è piuttosto impressionante. Non stiamo parlando della Boemia di Kingdom Come: Deliverance II, o di Elden Ring di Lands Between, ma ciò che Netmarble Neo ha creato è vasto in termini di portata e portata e in realtà sembra molto simile a Westeros grazie alla sua natura ampia e alla vastità e dimensione di alcuni dei suoi punti di riferimento. Certo, manca un po' dell'interattività che si apprezza in un gioco di ruolo, come essere in grado di entrare in parti di nicchia del bailey interno di Winterfell o di esplorare alcuni degli angoli e delle fessure che compongono il famoso Red Keep King's Landing di. Ma per quanto riguarda un mondo aperto, Kingsroad è enorme e vario, e nessuno può contestarlo.

Il problema principale è che in genere non si vuole esplorarlo. I migliori mondi aperti sono progettati in modo tale che non siano necessarie missioni per portarti fuori dai sentieri battuti (pensa Red Dead Redemption 2 ). La capacità di generare intrighi e di incoraggiare il giocatore a fare qualsiasi cosa diversa dal seguire la storia principale è un'area in cui Kingsroad fallisce irrimediabilmente. Ancora una volta, questo è perché si tratta di un gioco di ruolo mobile e ciò significa che tutta la strutturazione della ricerca ruota attorno all'andare da qualche parte e recuperare o uccidere qualcosa. C'è pochissima deviazione. Il mondo è stato progettato attorno a questo, il che significa che troverai nemici "boss del mondo" più duri e luoghi in cui coltivare risorse oscure per aiutarti a salire di livello e migliorare il tuo colore e le armi e le armature a livelli. È forse uno dei design di base del gioco meno entusiasmanti, in quanto è fatto su misura per quelle persone che avviano il gioco sul proprio telefono cellulare, eseguono un dungeon di 20 minuti mentre sono in treno e poi si disconnettono per ore. Non è pensato per i giocatori PC per sedersi per ore e ore e macinare. Questo non è Diablo e nemmeno un MMORPG. Bene... No, a meno che non stiamo parlando di Diablo Immortal...

Quindi, sì, sei sovraccarico di sistemi di progressione e suite di creazione che richiedono tonnellate di risorse per essere utilizzati e che migliorano marginalmente i tuoi oggetti, ti ritrovi in una serie di menu in cui solo la metà di essi sembra avere un senso coerente (specialmente gli alberi delle abilità...), e da qualche parte ci sono un sacco di sfide da spuntare che ricompensano le risorse. È un incubo per il gameplay, a meno che tu non sia una persona che prospera con questo tipo di giochi e apprezza la loro configurazione familiare. Tuttavia, anche un veterano troverà le valute, le microtransazioni e la monetizzazione sconfortanti. Non c'è da girarci intorno, Kingsroad vuole i tuoi soldi, che si tratti di pass battaglia o cosmetici, o semplicemente di mantenere piena la tua scorta di rame. Quasi tutto in questo gioco richiede il rame - e avresti ragione se pensassi che ciò includerebbe il viaggio veloce o l'accesso ai pochi elementi cooperativi...

Posso trascurare la grafica scadente e la suite di combattimento rigida e limitata, e apprezzo la narrazione e ciò che Netmarble Neo ha cercato di ottenere con questo gioco in quell'area. Ma il resto fa ben poco per farmi venire voglia di tornare e continuare a spacchettare la storia. Non ho alcun desiderio di arrancare attraverso la progressione per migliorare marginalmente il mio personaggio e francamente anche per il prezzo più basso di £ 22 richiesto per giocare su PC oggi, posso pensare a una moltitudine di giochi diversi su cui dovresti invece spendere i tuoi soldi. Quando sarà il momento dell'imminente rilascio mobile, non ho dubbi che Games of Thrones: Kingsroad eccellerà e intratterrà molti, ma per i giocatori PC sono molto meno convinto.