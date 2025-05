Game of Thrones: Kingsroad verrà lanciato completamente entro la fine del mese

HQ

Se hai tenuto d'occhio Game of Thrones: Kingsroad e come si è comportato in accesso anticipato su PC per vedere se il gioco è qualcosa che dovresti prendere in mano quando verrà lanciato per intero e debutterà su dispositivi mobili, abbiamo delle buone notizie da condividere.

Netmarble ha annunciato di essere quasi pronto per lanciare completamente il gioco. Il 21 maggio, il gioco di ruolo debutterà nel suo stato 1.0 e arriverà anche sui dispositivi mobili, dove sarà finalmente free-to-play e non richiederà un pacchetto a pagamento Founder's per accedere al mondo di Westeros.

Per celebrare questo annuncio, ha debuttato un nuovo trailer che mostra ulteriormente il gioco, che puoi vedere qui sotto, o invece vai qui per leggere i nostri pensieri completi sulla versione PC del gioco.