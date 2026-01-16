Game of Thrones spin-off Aegon's Conquest potrebbe essere un film delle dimensioni di Dune

HQ

È chiaro che Warner Bros. vede molto valore nell'IP Game of Thrones. House of the Dragon e Knight of the Seven Kingdoms mostrano che ci sono altre storie da raccontare a Westeros, e sono in lavorazione ancora più spin-off dal mondo di Ice & Fire. Uno ci riporterà fino all'arrivo dei Targaryen a Westeros e mostrerà la Conquista di Aegon.

Secondo un'intervista a George R.R. Martin diffusa da The Hollywood Reporter (la stessa in cui Martin afferma che la sua relazione con Ryan Condal è crollata), ci sono due piani attuali per la proiezione di Aegon's Conquest. Uno è la serie HBO più tradizionale, mentre l'altro potrebbe essere un po' più interessante per i fan.

C'è l'idea che Aegon's Conquest sia un enorme evento cinematografico delle dimensioni di Dune, che si svolge nei cinema. Considerando l'accordo con Netflix e Warner Bros., non siamo sicuri di quanto lo streamer ami un'uscita cinematografica, ma un'esperienza Game of Thrones pensata per i cinema sarebbe qualcosa di unico.

Come pensi che HBO dovrebbe gestire Aegon's Conquest?