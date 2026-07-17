Game of Thrones: War for Westeros Aggiorna la finestra di rilascio, mostra nuovo gameplay

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Game of Thrones: War for Westeros ha aggiornato la finestra di rilascio, dicendoci che potremo combattere per il Trono di Spade all'inizio del 2027. Il team di sviluppo di PlaySide sembra piuttosto fiducioso su questa finestra e sul gioco nel suo complesso, dato che hanno anche rivelato alcune nuove modalità di gioco.

"A partire dal blog di oggi, condivideremo altre notizie e aggiornamenti nelle prossime settimane, marcando infine verso alcune rivelazioni entusiasmanti più avanti quest'anno," recita un post su Steam. Da lì, iniziamo a scavare nelle fazioni, negli eroi e nei focus del gameplay. Sembra che ogni capo d'esercito, da Tywin Lannister al Re della Notte, abbia i propri potenziamenti d'aura e stili unici. Jon Snow, per esempio, ama guidare dal fronte, mentre Tywin può vagare per il campo di battaglia, ordinando alle diverse unità di combattere meglio.

PlaySide sta ponendo una "massiccia enfasi" sulla reattività, sul comportamento delle unità e sugli impatti in War for Westeros, come dimostrato da una GIF di gameplay in cui una linea di cavalleria scatena alcune unità di fanteria a distarsi sul campo di battaglia. Inoltre, ogni esercito è promesso ad avere un'unità unica e rivoluzionaria, come il gigante Bruto per il Nord, ad esempio.

Ci aspettiamo rivelazioni più approfondite col passare del tempo, e con l'avvicinarsi del 2027 nei prossimi mesi, avremo un'idea più chiara delle battaglie su larga scala che potremo affrontare in Game of Thrones: War for Westeros.