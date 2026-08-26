Game of Thrones: War for Westeros Anteprima pratica: Mettere gli RTS a Westeros

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Game of Thrones e i videogiochi inizialmente sembravano una coppia perfetta, ma la storia recente ha dimostrato che questa enorme proprietà fantasy ha un rapporto piuttosto delicato con il gaming. C'era quel RPG dimenticato dei primi anni 2010, che non impressionò esattamente. Il gioco Telltale aveva il suo fascino, ma fu ancora una volta in gran parte dimenticato rispetto agli altri grandi successi dello sviluppatore come The Wolf Among Us e The Walking Dead. Se vuoi il mio parere, Game of Thrones o il mondo di Westeros hanno molto potenziale per diventare un grande videogioco. Il problema è che questi giochi non escono mai dall'ombra dello show.

Game of Thrones: La guerra per Westeros è altrettanto colpevole di questo. Controlliamo eserciti con i nostri personaggi preferiti delle forze Lannister, Stark, Targaryen e Re della Notte e li mandiamo in battaglia. Non è proprio la grande strategia di un Total War: Westeros o qualcosa del genere, ma invece lo paragonerei più a Halo Wars o Dawn of War, o a qualsiasi altro RTS se conosci il genere. Costruisci la tua base, esplora la mappa e conquistala finché puoi, poi manda unità contro il nemico, che arrivano a poco a poco per testare le difese, o formando un enorme esercito per la battaglia finale.

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Nella demo pratica che abbiamo provato, avevamo accesso solo a battaglie giocatore contro CPU, in scontri prestabiliti al di fuori della campagna principale del gioco. I Lannister e gli Stark erano le uniche fazioni a nostra disposizione, quindi ovviamente giocavamo entrambe. Gli Stark sono apparsi più favorevoli ai principianti, probabilmente perché sicuramente saranno la prima fazione che molti sceglieranno. Le loro truppe sono forti, hanno un elenco vario di unità e i loro eroi sono facili da comprendere. I Lannister non erano molto più complessi, ma ho trovato che con gli Stark era più facile sentirsi forti abbastanza presto, mentre i Lannister richiedevano chiaramente di avere una strategia più ampia che mandare le truppe alla base nemica per essere più efficaci.

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Come nella maggior parte dei giochi RTS, devi aumentare le risorse per migliorare gli edifici e ottenere unità migliori. Questi elementi del gioco si aggiungono molta carattezza. Le valute sono divise tra oro e influenza, poiché servono entrambe per avere uno sforzo bellico di successo. È anche bello vedere che certe parti del lore giocano un ruolo importante in una battaglia. Ad esempio, quando giochi con gli Stark non puoi semplicemente costruire unità dei Bruti e dei Guardiani della Notte contemporaneamente. Se stabilisci la presenza di uno, dovrai informarti sull'Alleanza del Nord prima di poter reclutare l'altro. Queste cose non cambiano radicalmente il gioco, ma aggiungono un livello di sapore e immersione che impedisce a War for Westeros di essere un RTS rielaborato con lupi terrari e draghi.

Il combattimento in Game of Thrones: War for Westeros è d'impatto e dinamico. Potresti stancarti di Jaime Lannister che urla "ecco che ruggi" ogni volta che si lancia in mischia, ma i piccoli scontri durante una battaglia ti permettono di fare più che cliccare ripetutamente sulle truppe nemiche. Il posizionamento è importante, soprattutto per le truppe a distanza, ma una carica chiave di cavalleria può anche cambiare rapidamente le sorti di uno scontro. Non è solo uno stile di gioco sasso-carta-forbice, dove la distanza batte il corpo a corpo ma la cavalleria batte la distanza. Questo può rendere un po' confuso come usare certe truppe fin da subito, ma dimostra che PlaySide vuole che questo sia un gioco che imparerai a padroneggiare, oltre a giocare per vedere le tue forze westerosiane preferite sfidarsi tra loro. Mi è piaciuto particolarmente l'uso delle bestie nella fazione Stark. Mandare Lupi Terrari con Ghost e Grey wind attraverso la mappa per colpi rapidi e rapidi si è rivelato un ottimo modo per indebolire le linee nemiche prima di ingaggiare le mie truppe più lente e potenti.

Le battaglie si giocano molto bene, ma appaiono abbastanza normali. Ci sono alcuni effetti piacevoli, specialmente quando potenzia i tuoi arcieri per scoccare frecce infuocate, per esempio, o vedi gli alchimisti lanciare fuoco selvaggio su tutte le tue truppe, ma le animazioni di combattimento generiche sono, beh, generiche, davvero. Dato che War for Westeros è un RTS, non è necessario che tu voglia zoomare per vedere spade che si scontrano e animazioni cinematografiche. Non sono del tutto assenti, ma se speravi in uccisioni sincronizzate continue come quelle che vedi in Warhammer 40.000: Dawn of War IV, potresti rimanere un po' deluso.

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È difficile giudicare Game of Thrones: War for Westeros solo su un paio di battaglie, ma anche da qualcuno che non si avventura spesso nel campo degli RTS, ho trovato il combattimento coinvolgente, l'interfaccia chiara e coerente, e il gioco che offre una buona profondità a chi vuole imparare tutti i trucchi delle sue meccaniche. Qualcosa che voglio davvero vedere è la campagna in solitaria, che ci permetterà di definire il nostro futuro per Westeros. Questo segna una svolta rispetto agli altri videogiochi di Game of Thrones, poiché invece di cercare di infilarsi insieme agli eventi della serie, War for Westeros ne deriva, dando ai giocatori la libertà di sentire di poter fare qualcosa che conta nel Mondo di Ghiaccio e Fuoco. Game of Thrones: War for Westeros sta entrando in un'arena dove l'asticella è piuttosto bassa, e al momento sembra destinata a non essere immediatamente dimenticata come le altre trasposizioni videoludiche ambientate a Westeros.