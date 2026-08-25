Game of Thrones: War for Westeros rivela finalmente il suo primo gameplay

HQ

Dopo essere stato annunciato al Summer Game Fest due anni fa, Game of Thrones: War for Westeros è rimasto in gran parte sotto il radar. Tuttavia, Gamescom Opening Night Live ci ha finalmente offerto uno sguardo serio sul prossimo gioco di strategia di PlaySide Studios e sui suoi eserciti che si scontrano sul campo di battaglia.

Il nuovo trailer mostra battaglie su larga scala tra alcune delle fazioni più conosciute del franchise, con fanteria, cavalleria, armi d'assedio e, naturalmente, draghi. Questo è un classico gioco di strategia in tempo reale in cui i giocatori possono comandare le Case Stark, Lannister e Targaryen, oppure guidare l'esercito di non morti del Re della Notte.

L'obiettivo, ovviamente, è rivendicare il Trono di Spade. Accanto a una campagna per giocatore singolo, ci sarà anche il multiplayer, dove alleanze e tradimenti avranno un ruolo importante. I giocatori potranno persino modificare eventi familiari della serie televisiva e riscrivere la storia di Westeros.

Game of Thrones: War for Westeros è in fase di sviluppo per PC e il lancio è previsto all'inizio del prossimo anno. Guarda il trailer qui sotto.