Game over per Bowser: il presidente di Nintendo of America si disconnette

HQ

Era quasi troppo bello per essere vero quando Reggie Fils-Aime si è dimesso da capo americano di Nintendo poco più di sei anni fa - ed è stato sostituito da qualcuno il cui vero nome era Bowser... Doug Bowser. Sebbene sia stato un po' più discreto rispetto al suo predecessore quasi oltraggiosamente carismatico, è stato un leader popolare che è stato coinvolto nello sviluppo delle imprese cinematografiche di Nintendo e si è concentrato sui parchi di divertimento Nintendo dedicati, tra le altre cose.

Ma ora è il momento per lui di andare avanti. Bowser scrive sui social media che "Nintendo è stata parte integrante della mia vita per 44 anni, a partire da Donkey Kong Arcade da bambino al college", e che si sente privilegiato di aver guidato l'azienda.

Si dimetterà il 31 dicembre e nominerà il suo successore come Devon Pritchard (supponiamo che Bowser Jr. fosse impegnato a fare qualcos'altro?). Conclude il suo post scrivendo che vuole "ringraziare tutti voi per la vostra passione e il vostro supporto a Nintendo e potete contare su di me per rimanere un fan di Nintendo!"

Resta da vedere cosa farà Bowser dopo, e teniamo le dita incrociate affinché rimanga nel settore. Ci sono molte società di gioco che trarrebbero vantaggio da tale esperienza. Buona fortuna a Bowser per qualsiasi cosa accada dopo, e non vediamo l'ora di vedere cosa porterà Pritchard sul tavolo.