Game Science condivide uno sguardo di sei minuti su Black Myth: Zhong Kui

Disperato di avere di più dallo sviluppatore Game Science dopo l'arrivo di Black Myth: Wukong? Se così fosse, lo studio ha qualcosa di nuovo da condividere sul suo seguito Black Myth: Zhong Kui, anche se questo è un video che non ha davvero uno scopo...

È stato condiviso un video di sei minuti integrato al motore che anticipa ulteriormente la mitologia che il prossimo gioco esplorerà. È un video particolare perché l'elemento nel motore significa che c'è qualcosa da trarre da esso, ma si conclude anche con una dichiarazione di non responsabilità che sostanzialmente afferma che il video non ha alcun significato.

La dichiarazione aggiunge: "Anno speciale Cavallo. Questo contenuto è non canonico e non collegato alla trama principale."

Tuttavia, se questo non ti dà fastidio e resti pronto a qualsiasi accenno o sentore di Black Myth: Zhong Kui, puoi vedere il clip di sei minuti qui sotto.