Gameloft ha ancora molte IP da esplorare in Disney Dreamlight Valley e Disney Speedstorm

HQ

Gestire una licenza come Disney è un sogno per qualsiasi studio di videogiochi, ma è anche un'enorme responsabilità. Sappiamo tutti con quanta zelo le grandi aziende come Topolino custodiscano i loro segreti e proteggano le loro proprietà intellettuali, e siano molto riluttanti ad aprire le loro porte agli estranei. Tuttavia, con diligenza e qualità è possibile costruire un rapporto duraturo nel tempo, come nel caso di Disney con Gameloft, lo studio di videogiochi con sede a Barcellona responsabile del titolo di corse Disney Speedstorm e del simulatore di vita Disney Dreamlight Valley.

Grazie al loro lavoro su questi "giochi in corso" e altri come Asphalt Legends Unite, Gameloft ha recentemente festeggiato 25 anni come sviluppatore e Gamereactor ha partecipato alla loro festa a Barcellona per festeggiare, ricordare il passato, parlare dello stato attuale dell'industria e, naturalmente, parlare di giochi e futuro. Abbiamo parlato con Arnaud Bénéfice, direttore marketing di Gameloft, di quest'ultimo in un'intervista che potete guardare qui sotto.

HQ

La conversazione con Arnaud si è rapidamente trasformata in una recensione degli ultimi contenuti in arrivo su Disney Dreamlight Valley e Disney Speedtorm, sostenuta dalle recenti uscite cinematografiche come Lilo e Stitch, ma anche dalla nostalgia per franchise più radicati nel passato, come TRON. Tutti i contenuti recenti stanno funzionando molto bene nel modello free-to-play del gioco di corse, e ci chiediamo cos'altro sia rimasto negli archivi Disney che Gameloft possa portare nel suo mondo asfaltato.

"Quello che stiamo guardando di più è quello che faremo con i personaggi che sono già lì", ha commentato Arnaud. "Perché in questo momento abbiamo più di 80 personaggi nel gioco, quindi stiamo cercando di capire come useremo questi personaggi in futuro e come dare loro più opportunità di brillare e di essere utilizzati. Quindi aspettatevi che nel prossimo mese avremo alcuni nuovi modi per utilizzare questi personaggi che forse non avete usato così tanto in passato".

E dopo aver dato il via alla stagione 13 con Big Hero Six, l'idea è quella di continuare a rilasciare nuovi contenuti, che sono già strutturati ogni due mesi fino alla metà del 2026. Ma allora, cos'altro c'è da guidare in un veicolo Disney Speedtorm? Arnaud Bénéfice ci ha tranquillizzato con la sua risposta:

"L'universo Disney è... Più ci si addentra, più ci si rende conto di quanto sia grande. Ci sono così tanti personaggi... Abbiamo alcune grandi IP che le persone aspettavano da un po' e continuano a chiederci, e posso dire che le cose si stanno muovendo", ha sorriso Arnaud, prima di aggiungere che "manterremo il ritmo che abbiamo. Abbiamo un piano fino alla metà del prossimo anno, dove sappiamo che ogni due mesi ci saranno nuove IP che continueranno ad arrivare".

E se oltre a divertirti con i loro giochi vuoi sapere come funzionano e saperne di più sul lato aziendale di Gameloft, non puoi perderti la nostra intervista alla stessa festa di anniversario con Yolanda Sanchez, che puoi guardare qui sotto.