Gamereactor Cars valuta la versione 2025 del Nürburgring Nordschleife
È ora che non solo ci godiamo la versione aggiornata del tracciato più temuto e iconico del mondo, ma abbiamo anche preso parte a una gara online e ci siamo schiantati con la nostra Valkyrie AMR da 5 milioni di dollari...
Naturalmente non ci sono molti titoli di corse oggi sul mercato che condividono un qualche tipo di somiglianza con le corse reali che non includano il Nürburgring Nordschleife. È piuttosto un must assoluto che tutti i giochi di corse, specialmente quelli con ambizioni di simulatore, debbano offrire il tracciato lungo 27 chilometri spesso indicato come "L'Inferno Verde".
Automobilista 2 è il primo gioco a scansionare al laser la versione 2025 dell'asfalto riparato, inclusi i nuovi cordoli, due proiettili iconici e due nuove zone di slittamento, ed è ora disponibile per l'acquisto nel gioco. Noi di Gamereactor abbiamo ovviamente testato la versione 2025 e realizzato un piccolo video POV nel nostro impianto da corsa per dirvi cosa ne pensiamo.
L'impianto da corsa Full motion 6DOF di Gamereactor è costituito da un sistema SR3 della svedese Simrig montato su un cockpit X1-Pro di Simlab e quindi posizionato sopra una piattaforma Traction Plus di Next Level Racing. Questo è alimentato da un HP Omen 45L con Intel Core Ultra9 e Nvidia RTX 5090, e come monitor utilizziamo tre TV OLED LG CX da 55". Il passo è un Fanatec DD2 con volante Podium M4 GT, un modulo pulsante Fanatec Podium Monte Carlo Rally + Podium e pedali Ultimate Plus di Heusinkveld.